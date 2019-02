Beltrán Pérez promete una "factoría de ideas y propuestas" para las municipales porque "Sevilla merece más"

Publicado 31/01/2019 16:09:40 CET

Avisa de que Sevilla no debe "dejar pasar la oportunidad de alinear" su gobierno con el de la Junta de Andalucía"

SEVILLA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla y candidato a la Alcaldía hispalense, Beltrán Pérez, ha asegurado este jueves que durante el periodo que resta hasta las elecciones municipales del 26 de mayo, su partido funcionará como una "auténtica factoría de ideas y propuestas", para medidas a aplicar al objeto de que la capital andaluza avance desde el "inconformismo" pero a la voz con "ilusión".

En una presentación celebrada en el restaurante Abades Triana junto a la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, Beltrán Pérez ha rememorado que fruto del trabajo del PP con su "consejo de ciudad", conformado por arquitectos, abogados, médicos o profesores universitarios, su partido ya ha propuesto un proyecto para unificar en un gran "edificio de vanguardia" dotado de tecnologías y avances de última generación y a construir en los suelos que actualmente ocupa la Gerencia de Urbanismo, las dependencias y empleados que el Consistorio y sus entidades satélite tienen distribuidas por 27 sedes institucionales.

En ese sentido, y con la vista puesta en el periodo que resta hasta los comicios municipales, Pérez ha manifestado que su partido funcionará como una "autentica factoría de ideas, de propuestas de avance y de medidas que van a ilusionar a los ciudadanos con el cambio", expresando su compromiso por conducir a la ciudad hacia "un horizonte de crecimiento y nuevas oportunidades".

LO QUE SEVILLA "MERECE"

"Sevilla merece mejores infraestructuras como el metro, un sistema productivo que haga que retorne el talento, que genere empleo. Merece apostar decididamente por su patrimonio histórico y restaurarlo a través de una gran operación política y económica para ponerla a disposición de los ciudadanos y de un turismo de calidad. Sevilla merece zonas verdes mejor cuidadas y una gestión conjunta de la ciudad que nos pongan a la cabeza de Europa como ciudad verde y sostenible. Igualmente, merece más accesibilidad, más movilidad e inserción de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Por último, no podemos permitirnos que el Ayuntamiento no esté digitalizado y tampoco se puede permitir seguir perdiendo 14.000 habitantes por década porque, de seguir así, esta ciudad será inviable", ha aseverado, indicando que esta dinámica de propuestas de mejora de la ciudad ha sido bautizada por el PP con el lema "Sevilla merece más".

La batería de propuestas prometidas por el PP, según ha defendido, constituirán "una llamada a la ilusión y a un inconformismo que debe acabar con años de marginación en las inversiones y programas políticos de otras administraciones", pues como ha insistido en no pocas ocasiones, "parece que Sevilla tiene que seguir pidiendo perdón por haber recibido las inversiones que propició la Expo".

En este sentido, ha criticado al alcalde, el socialista Juan Espadas, por "mantenerse durante cuatro años en el cargo sin dirigir a Sevilla hacia un modelo de ciudad definido". "Sevilla no merece un alcalde cuyo principal atributo es que no molesta porque no hace nada. Es un alcalde sin modelo que lleva cuatro sin saber a dónde dirigir a la ciudad ni conoce objetivos claros", ha asegurado.

LA "OPORTUNIDAD" POR LA JUNTA

En paralelo, ha reiterado que la ciudad no debe "dejar pasar la oportunidad de alinear" su gobierno con el de la Junta de Andalucía, donde el popular Juanma Moreno ha conformado un gabinete de coalición con Cs tras ser apoyada su investidura por el partido naranja y Vox. "Un gobierno popular en la Junta que confluya con el de la ciudad, con colaboración y sintonía, sólo puede traer cosas buenas", ha vaticiano.

"En Sevilla se respira un cambio que ha empezado en la Junta y ese cambio va a ser una gran oportunidad para la ciudad. Hay que incorporar a Sevilla a la ilusión del cambio en Andalucía para aprovechar la oportunidad histórica de la capital", ha concluido.