Cabrera reprocha al PP su "demagógica estrategia" de presentar Sevilla "como una ciudad insegura"

El Gobierno local afea a los populares su "ninguneo y falta de apoyo" a la Policía

SEVILLA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado municipal de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana, Juan Carlos Cabrera, ha lamentado que el PP continúe mostrando su falta de apoyo a la Policía Local y a la Policía Nacional, "insistiendo en un discurso destructivo y demagógico como estrategia para presentar Sevilla como una ciudad insegura" e "intentando boicotear el diálogo institucional con el Estado y la Junta en materia de seguridad".

En una nota de prensa, Cabrera ha recordado que en la Policía Local de Sevilla se han convocado 300 plazas en los últimos años, "frente a las cero plazas que convocó el PP, tendencia que sigue también el Ministerio del Interior que, según los datos ofrecidos por el propio Ministerio, tiene el 90 por ciento de las plazas cubiertas, lo que supone un aumento respecto a ejercicios anteriores y por tanto más presencia policial en la ciudad y también en la provincia".

"Además, seguimos paliando el déficit que dejaron no solo en cuestiones de personal, sino también inversiones en material, equipamientos o vehículos en el Cuerpo que son necesarias para que los policías realicen su actividad", ha añadido Cabrera.

En cuanto a la planificación de la Policía Local en noches como la de este lunes, el delegado del ramo ha reprochado al PP "su falta de respeto contra los profesionales de la Policía Local y un claro ataque contra este servicio público y sobre el trabajo encomiable que desempeña".

A este respecto, el delegado ha recordado que este lunes la Policía Local desplegó un operativo especial de control sobre los establecimientos hosteleros que habían organizado fiestas de Halloween en la ciudad, que tuvo primero carácter preventivo antes del inicio de las fiestas y posteriormente de vigilancia durante el transcursos de las mismas y que permitió siete precintos de establecimientos por no cumplir los permisos, superar los aforos permitidos o vender bebidas a menores.

Cabrera ha añadido que durante la celebración en sí de las distintas fiestas, se inspeccionaron 15 actividades, con el resultado de seis precintos y desalojos, sobre todo por superar el aforo permitido o no tener licencia obligatoria, que sumaron más de 4.000 personas entre los distintos establecimientos hosteleros, y se levantaron diez actas de denuncias por distintos motivos, sobre todo por molestias por ruidos.

"Decir que no se planifican y, por tanto, realizan operativos especiales en noches como las de ayer es un claro síntoma de no tener idea alguna del trabajo que realiza la Policía Local y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y un ninguneo impropio que no merecen estos empleados públicos que dan la cara siempre que la ciudadanía los necesita", ha concluido Cabrera.