Cae una palmera sobre un coche en la Avenida de Kansas City en Sevilla dejando a una mujer atrapada en su interior

Archivo - Ambulancia del 061. - 112 - Archivo

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una palmera ha caído sobre un coche durante la mañana de este viernes, 13 de febrero, en la Avenida de Kansas City de Sevilla, concretamente en la Glorieta Rafael Gordillo, dejando a una mujer atrapada y herida en su interior.

Así lo ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, que ha concretado que el aviso se recibió sobre las 11,30 horas. Así, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía ha informado de que la mujer tuvo que ser rescatada y asistida por los sanitarios en el lugar del incidente, siendo posteriormente trasladada a un centro hospitalario.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos y la Policía Local, de igual forma. Cabe enmarcar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado durante la jornada el aviso amarillo en las comarcas de la Sierra Norte, Sierra Sur y la Campiña, debido a vientos del oeste con rachas de hasta 70 km/h, que se prevén entre las 3,00 y las 18,00 horas. El Ayuntamiento, por su parte, ha activado el Plan Territorial de Emergencias Local en fase de preemergencia.