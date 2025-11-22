Cae una red en Umbrete (Sevilla) que enviaba drogas a Ibiza mediante empresas de paquetería con ocho detenidos

Un agente de la Guardia Civil, en el aeropuerto de Sevilla en una foto de archivo. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a ocho personas, seis hombres y dos mujeres, integrantes de una organización criminal perfectamente jerarquizada como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La investigación se inició tras la localización de un paquete "con un fuerte olor a marihuana" con origen en la comarca sevillana del Aljarafe e Ibiza.

El modus operandi de la organización consistía en la remisión a través de empresas de mensajería de paquetes que contenían marihuana desecada enviada desde Sevilla hasta la citada isla, donde otra parte de la organización se encargaba de su recepción y distribución por la zona, informa en una nota de prensa.

Tras meses de investigación y quedar perfectamente acreditada "la alta actividad que iba adquiriendo la organización y la plena identificación de todos sus integrantes", se procedió de manera simultánea a la entrada y registro de cuatro inmuebles ubicados en las localidades de Umbrete y de Ibiza.

En el interior de los distintos inmuebles se procedió a la incautación de aproximadamente 10 kilos de marihuana desecada, 17.500 euros en efectivo, diversas sustancias estupefacientes, así como una pistola detonadora y diversa cartuchería específica para arma corta de fuego.

La operación llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto de San Juan de Aznalfarache junto con el Equipo de Policía Judicial de Ibiza finaliza con la detención de ocho personas, siendo puestas a disposición de la Autoridad judicial competente como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.