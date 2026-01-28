La caída de un árbol en Sevilla por el fuerte viento obliga al corte momentáneo del tráfico en Marqués de Pickman

Árbol caído en la avenida Marqués de Pickman - EDUARDO BRIONES-EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La caída de un árbol en la avenida Marqués de Pickman por las fuertes rachas de viento este miércoles ha obligado al corte momentáneo del tráfico en ambos sentidos.

El suceso se ha producido a las 8,45 horas y como consecuencia del mismo la Policía Local ha activado desvíos en la Gran Plaza y en su confluencia con Ronda del Tamarguillo, según informa el Consistorio en sus redes sociales a través de Emergencias Sevilla.

Asimismo, las líneas de autobuses de Tussam sido desviadas. La circulación ha quedado restablecida a las 9,10 horas, tal como indican las mismas fuentes.

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado la fase de Preemergencia del Plan Territorial de Emergencias de la ciudad y ha dispuesto el cierre preventivo de parques públicos, del cementerio municipal y de las instalaciones deportivas al aire libre, ante los efectos por el paso de la borrasca 'Kristin' previstos para este miércoles.

En este sentido, la Aemet ha activado el aviso naranja por viento desde las 6,00 hasta las 15,00 horas en la campiña y la Sierra Sur, con rachas de componente oeste de hasta 90 kilómetros por hora, mientras que en la Sierra Norte se mantendrá el aviso amarillo en el mismo tramo horario, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora.