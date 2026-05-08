Caixabank y el Consejo de Hermandades de Sevilla firman un convenio para la custodia y tasación del patrimonio cofrade

Imagen de la firma del convenio entre el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra y el presidente del Consejo de Hermandades, Francisco Vélez. - CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE SEVILLA

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank y el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla han suscrito un convenio de colaboración que permitirá a las hermandades sevillanas beneficiarse de servicios especializados de custodia, tasación y gestión de joyas y enseres de alto valor patrimonial, a través de su Monte de Piedad.

Según ha explicado el Consejo en una nota, en virtud de este acuerdo, firmado por el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra y el presidente del Consejo de Hermandades, Francisco Vélez, las hermandades y miembros del Consejo podrán acceder a un 50% de descuento en los servicios de tasación y custodia de joyas, así como a un 40% de descuento en el servicio de venta de joyas a través de subasta, ofrecidos por el Monte de Piedad de CaixaBank.

El Monte de Piedad de CaixaBank dispone de un servicio de custodia altamente especializado. Entre sus principales características destacan la "máxima seguridad", ya que las piezas son valoradas por expertos y precintadas en presencia del cliente, quedando depositadas en cajas fuertes de alta seguridad; la experiencia en tasación y la adaptación al patrimonio religioso, ya es que es un servicio "especialmente indicado" para la custodia de enseres, joyas, piezas artísticas y elementos de valor histórico pertenecientes a las hermandades.

Este acuerdo se enmarca en una colaboración más amplia entre CaixaBank y el Consejo, que incluye iniciativas de acción social, apoyo a proyectos solidarios y patrocinio cultural. En el ámbito social, Fundación "la Caixa", a través de CaixaBank, colabora con distintos proyectos sociales impulsados por las hermandades sevillanas, contribuyendo a reforzar su labor asistencial en áreas como la atención a colectivos vulnerables, la inclusión social y el apoyo a familias en situación de dificultad.

En el ámbito cultural, destaca el respaldo de CaixaBank a los tradicionales Premios "Nazarenos", que este año han alcanzado su décima edición. Estos galardones reconocen cada año trabajos que contribuyen a la difusión, estudio y conservación de la cultura cofrade sevillana a través del periodismo, la fotografía y la investigación histórica.