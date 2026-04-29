La calle Antonio Bienvenida de la Feria de Sevilla se abre al tráfico desde este jueves y hasta el 13 de mayo

Imágenes del montaje de la Feria de Abril de Sevilla. A 9 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este miércoles la apertura al tráfico de la calle Antonio Bienvenida para el próximo jueves 30 de abril, tras la finalización de la Feria de Abril 2026.

Así lo ha comunicado el Consistorio en un post publicado en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, donde ha precisado que la reapertura tendrá lugar este próximo jueves, a partir de las 17,00 horas, hasta el 13 de mayo.

Asimismo, ha señalado que tras este día, la calle se cortará de nuevo al tráfico con motivo del desmontaje de la parte central de la Portada en el menor tiempo posible. Cabe recordar que la calle Antonio Bienvenida lleva cortada desde el pasado 16 de febrero a causa de los avances en el montaje completo de la Feria de Abril 2026.