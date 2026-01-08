La campaña de Reyes se salda con la recogida de más de 11 toneladas de residuos en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Dispositivo de limpieza en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

La empresa pública Aira Gestión Ambiental ha cerrado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) el dispositivo especial de limpieza y recogida puesto en marcha con motivo de las Cabalgatas de Reyes con un balance de 11.290 kilos de residuos recogidos, lo que supone más de 11 toneladas retiradas de la vía pública tras los distintos desfiles celebrados en Alcalá.

Según ha enmarcado el Consistorio en una nota, el operativo especial ha contado con la participación de más de 60 trabajadores, que desarrollaron su labor tanto durante el transcurso de las cabalgatas como en las horas posteriores.

Para ello, Aira desplegó un dispositivo humano y técnico que incluyó el uso de barredoras mecánicas, sopladores y camiones de baldeo, así como un servicio especial de recogida de residuos en las zonas afectadas por los recorridos y el refuerzo en el vaciado de papeleras, con el objetivo de dar respuesta al volumen de residuos generado durante la celebración.

En este sentido, la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha destacado y agradecido la labor del personal, que ha trabajado "con profesionalidad, compromiso y eficacia".

Asimismo, Aira Gestión Ambiental ha puesto en valor el comportamiento cívico de la ciudadanía, y ha enmarcado que el mantenimiento de una ciudad limpia es una responsabilidad compartida, especialmente tras la celebración de grandes eventos.

Jiménez ha asegurado que "con nuestras tres cabalgatas hemos rematado a lo grande una Navidad maravillosa, llena de actividades, cultura, ambiente y mucha música. Todo se ha desarrollado sin incidentes, en un ambiente de sana convivencia y participación".