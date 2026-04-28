La capital hispalense impulsa 'Sevilla Danza 2026' con el Día Internacional de la Danza como eje central

Un espectáculo de danza en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Cultura, impulsa el ciclo 'Sevilla Danza 2026', con el que la ciudad continúa desarrollando su programación cultural entre el 18 de abril y el 31 de mayo. Dentro de esta programación, la delegación de Educación y Juventud promueve de forma especial la celebración del Día Internacional de la Danza, el próximo 29 de abril, bajo el lema 'La ciudad en movimiento'.

La iniciativa convertirá Sevilla en "un escenario vivo" mediante intervenciones coreográficas en distintos puntos de la ciudad. Contará con la participación del Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler, que acercará a la calle propuestas de danza clásica, contemporánea, española y flamenco en un formato abierto, didáctico y accesible para toda la ciudadanía, según ha informado el Consistorio en una nota.

Por su parte, la delegada de Cultura, Angie Moreno, ha destacado que "Sevilla Danza es una apuesta firme por acercar la cultura y, en este caso, la danza, a todos los públicos, convirtiendo nuestra ciudad en un punto de encuentro entre la creación artística, la educación y la participación social". En este contexto, ha señalado que desde el Consistorio quieren que "Sevilla no solo contemple la danza, sino que la viva en sus calles, en sus espacios culturales y en su día a día".

El eje principal del ciclo será la Real Fábrica de Artillería, que acogerá talleres, espectáculos y distintas propuestas escénicas, consolidándose como uno de los espacios de referencia para las artes vivas en Sevilla.

Uno de los momentos más destacados del programa será la celebración del Día Internacional de la Danza, el próximo 29 de abril. "Hemos diseñado una jornada que trasciende los espacios escénicos tradicionales para llevar la danza al corazón de la ciudad. Bajo el lema 'La ciudad en movimiento', Sevilla se transformará en un escenario abierto donde la ciudadanía será también protagonista", ha subrayado Moreno.

La jornada incluirá la lectura del manifiesto y la representación de 'Las 24', de la compañía Marco Vargas & Chloé Brûlé, en la Real Fábrica de Artillería, así como intervenciones coreográficas en distintos puntos emblemáticos de la ciudad. En estas actividades participará el Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler, acercando al público disciplinas como la danza clásica, contemporánea, española y flamenco en un formato abierto y didáctico. Entre los espacios urbanos que acogerán estas actuaciones destacan la calle Asunción, la Plaza de San Lorenzo, la Alameda de Hércules o el entorno del Paseo Colón.

La jornada culminará a las 21,00 horas en el Metropol Parasol con el acto central 'Escena Viva', donde el alumnado de 6º curso del conservatorio presentará sus proyectos coreográficos finales. "Este acto representa no solo el talento de nuestros jóvenes, sino también el compromiso de Sevilla con la formación artística de calidad. Es emocionante ver cómo estos estudiantes dan el paso hacia su futuro profesional en un entorno tan simbólico y compartido con la ciudadanía", ha señalado la delegada.

El ciclo continuará en mayo con propuestas como 'Yo soy Yerma', de la compañía AndanZas-TNT, los días 14 y 15 en la Real Fábrica de Artillería, y 'Illo Tempore. De Murillo a Gordillo', de Dos Proposiciones Teatro Danza, el 18 de mayo en el Espacio Santa Clara, con funciones tanto para la comunidad educativa como para el público general. La programación se cerrará el 31 de mayo con 'Éter. Danza con luces y sombras', de la Compañía La Imperdible, una propuesta escénica que combina lenguaje coreográfico y recursos contemporáneos.

En palabras de Moreno, "Sevilla Danza 2026 es mucho más que un ciclo de espectáculos: es una invitación a sentir, aprender y participar", toda vez que ha añadido que el proyecto refleja una apuesta por "una cultura accesible, educativa y transformadora, capaz de conectar generaciones y de contribuir a hacer de Sevilla una ciudad aún más viva y dinámica".

Para más información sobre la programación completa y recogida de invitaciones, los interesados pueden acudir a las taquillas de la Real Fábrica de Artillería y el Espacio Santa Clara.