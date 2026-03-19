La Casa de la Provincia alberga la muestra 'Itinerancias' de arte iberoamericano contemporáneo

Foto de familia tras la inauguración de la exposición 'Itinerancias', en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación exhibe hasta el 3 de mayo la exposición 'Itinerancias', que trae a Sevilla arte iberoamericano contemporáneo en una visión que "se desdobla en dos formatos expositivos": por una parte, 'Nexos' con fondos de arte de la Fundación Obra Pía de los Pizarros; por otra, 'Entre el mar y el barro', una selección de obras de artistas contemporáneos de Trujillo, en Perú.

Fruto del acuerdo entre la Fundación Obra Pía de los Pizarros, Otoño Cultural Iberoamericano y la fundación Caja Rural del Sur, con la colaboración de la Casa de la Provincia, la exposición se ha inaugurado con la presencia de la cónsul general de Portugal en Sevilla, Cláudia Boesch; la escultora Patricia Larrea; Hernando de Orellana y Pizarro, presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarros, y el presidente del Otoño Cultural Iberoamericano, Jaime de Vicente, entre otras personalidades, informa la Diputación en una nota de prensa.

Comisariadas por María del Socorro MoraC, ambas muestras reunen un singular colectivo de artistas que reflejan la enorme riqueza creativa de las artes plásticas contemporáneas en el ámbito iberoamericano.

La Colección FOPP de Arte Contemporáneo Iberoamericano alberga más de un centenar de obras de arte que van desde pinturas, esculturas, dibujos y fotografías hasta instalaciones artísticas y videoarte, un recorrido visual que abarca desde la figuración a la abstracción y transita por el expresionismo, el surrealismo, los nuevos realismos, el informalismo o el arte conceptual.

"El leitmotiv de la colección es 'La diversidad como identidad' y su contenido es el enlace entre generaciones y la muestra de nuestra evolución". En este sentido, las obras que la conforman reúnen a artistas importantes, consagrados y emergentes.

En esta ocasión, los artistas representados en la muestra de la Casa de la Provincia son: José Luis Fernández - Rosella Matamoros - Javier Gómez - Julio Ovejero - Luis Arias Vera - Manolo Oyonarte - Máximo Caminero - Guillermo Simón - Asmat Chirinos Zavala - Guadalupe Luceño - Andrés Puig - Orlando Arias - Francisco Mauricio - Patricia Larrea - Eduardo Sánchez Beato - Wilmer Lalupú - Pedro Sandoval - Felipe Alarcón- José Luis López Romeral - José Manuel García Sánchez (Jomi) - Elena Blanch González - Carlos León - Gustavo Díaz Sosa.

'ENTRE EL MAR Y EL BARRO: ARTE TRUJILLO CONTEMPORÁNEO'

La ciudad de Trujillo (Perú), que comenzó su historia colonial con el nombre de 'Villa de Truxillo', fue fundada en 1534 por Diego de Almagro y oficializada por el marqués Francisco Pizarro en 1535. Los asentamientos de culturas precolombinas, como la Moche y la Chimú se desarrollaron 'Entre el Mar y el Barro', dejando cada cual su impronta y legado.

ARTPEC Arte Trujillo [Perú] Contemporáneo pretende ser una vitrina que muestre la estrecha relación entre pasado, presente y futuro a través de artistas que apuestan por una verdadera creatividad y compromiso cultural.

Los artistas participantes en esta ocasión son: Carlos David Chávez / Eduardo Urquiaga / Pío Ángel Muñoz / Manuel Miranda Parreño / Héctor Suárez / Luis Alarcón / Héctor Acevedo / William Pinillos / Asmat Chirinos Zavala / Guma Alvites / Francisco Castillo Rojas / Ma del Socorro MoraC / Carlos León / José Carlos Orrillo / Juan Carlos Alvarado / Juan Chávez / Óscar Alarcón / Rosa Benites / Jean Paul Zelada / Joselito Sabogal / Gonzalo Fernández / Paolo Vigo / Alejandra Delgado / Gerardo Salazar Malbasa / Susana Aguilar / Pablo Ramírez / Wendy Castro / Miguel Matute / Hernán Hernández Kcomt / Verónica Luján / Juan José Burga / Lucio Mora y Rubén Saavedra Cobeña.