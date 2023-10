La Casa de la Provincia de Sevilla acoge la II jornada 'Cartas de nube' con los poetas Martín Alonso y Luis de la Rosa

SEVILLA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora, poetisa y maestra onubense, Luisa María Martín Alonso, y el catedrático de Lengua y Literatura Españolas, gramático y poeta, Luis de la Rosa Fernández, han protagonizado la segunda jornada de 'Cartas de nube. III Ciclo de palabra poética', promovido y desarrollado por la localidad de La Puebla de los Infantes y celebrado en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla.

El debut literario de Luisa María Martín Alonso se produjo con 'Nanas de Luna' y, entre sus publicaciones, se encuentran 'Adivitjos', 'Rimas de Mar', 'Apuntes para un poema' y 'Versos de sol'. Además, ha participado en poemarios colectivos, como 'El Gran Libro de las Nanas', tal como ha recogido la Diputación en una nota de prensa.

Luis de la Rosa Fernández es uno de los escritores "más reconocidos" de la poesía contemporánea tras la publicación de su libro 'No quedan Ruiseñores junto al Río'. Tras jubilarse en 2008, en 2017 publicó 'Si acaso me leyeras algún día' y el citado 'No quedan Ruiseñores junto al Río' con un denominador común: su preferencia por las formas y temas clásicos y el uso del soneto.

Entre sus obras, están 'Cantos de amor y naturaleza', 'Palabras de amor, palabras', 'Crítica a la condición humana' e 'Historia de un amor'. Además, es autor de libros de texto para Bachillerato, entre los que destaca 'Curso de Lengua Española. Gramática (Teoría, norma y práctica) y Vocabularios temáticos'.

PROPUESTA DE PALABRA VIVA

'Cartas de nube' en una propuesta de "palabra viva" que forma parte del proyecto Encuentro Letras Celestes, una iniciativa literaria y ciudadana que tiene como rasgo fundamental la defensa, fomento, promoción y recreación de la lectura como "actividad diferenciadora en la construcción de un pensamiento crítico y reflexivo".

Encuentro Letras Celestes está coordinado por Diego Castillo Barco y Pedro Luis Ibáñez Lérida y se organiza en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad sevillana de La Puebla de los Infantes y la Sociedad cooperativa Virgen de las Huertas. La denominación del encuentro rinde tributo al título "más prestigioso" de Francisco Basallote.