Casi un millar de efectivos de las Fuerzas de Seguridad desplegados en la provincia de Sevilla por la crecida de ríos

El alcalde de El Palmar explica a la vicepresidenta del Gobierno los efectos del temporal en su municipio, en presencia del presidente de la Diputación y del subdelegado del Gobierno en Sevilla. - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

Casi un millar de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se hallan desplegados en la provincia de Sevilla por la crecida de los ríos, siendo el Guadalquivir uno de los que más preocupa, dado que al paso por Lora ha alcanzado los 2.900 m3 por segundo y llegará a su cota máxima "entre hoy y mañana", como ha apuntado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

Así lo ha expresado este sábado en El Palmar de Troya, uno de los municipios más afectados por las últimas borrascas, con una veintena de vecinos desalojados tras el desbordamiento del arroyo Salado por el desembalse de Torre del Águila.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, que ha acompañado a la vicepresidenta a la localidad de El Palmar, al igual que el presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha afirmado que estamos "ante una jornada complicada" en la provincia, "fruto de los avisos meteorológicos, así como de las jornadas precedentes que llevan muy cargados ríos, arroyos y embalses".

"El Gobierno de España tiene activado todos sus dispositivos, en concreto hay más de 620 guardias civiles, 370 policías nacionales, también un retén de la UME en la provincia, así como profesionales de la DGT, de la Confederación Hidrográfica, del Servicio de Mantenimiento de Carreteras o de la Aemet", ha añadido Toscano.

El subdelegado también ha realizado un llamamiento a la prudencia y ha apelado a la población para que evite los desplazamientos "que no sean necesarios", a no circular por riberas, ni cruzar arroyos, "a pesar de que se esté acostumbrado a hacerlo porque viene muy crecido, como consecuencia de las lluvias de los últimos días", y a seguir la información a través de los canales oficiales.

El aviso naranja de la Aemet permanecerá activo todo el sábado en la Sierra Norte, donde se esperan acumulaciones de hasta 80 l/m2 en doce horas. En la Campiña y la Sierra Sur está vigente el aviso amarillo, con acumulaciones de hasta 15 l/m2 en una hora y 40 l/m2 en doce horas.

El viento soplará en toda la provincia, dejando el aviso amarillo activo en sus tres comarcas hasta las 12,00 horas, y ascendiendo a naranja desde esa hora hasta las 18,00 horas por rachas del oeste de hasta 90 km/h. Además, la tormenta activará aviso amarillo en la Campiña desde las 16,00 hasta la medianoche, donde no se descarta la formación de tornados.