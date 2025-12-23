CCOO asegura que Vox "impone" los presupuestos de Sevilla "para que todo vaya a peor en términos sociales"

Archivo - Aristu en rueda de prensa - CCOO - Archivo

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha indicado que los presupuestos municipales para 2026 del Ayuntamiento han sido una "imposición" de Vox "para que todo vaya a peor en términos sociales".

En una nota remitida por el sindicato, ha señalado que las cuentas "hacen aún más mella en los servicios públicos" poniendo el foco en la supresión de partidas destinadas a la cooperación al desarrollo, a la lucha contra las violencias machistas, a la lucha contra la discriminación del colectivo Lgtbi y de las personas con VIH o a la erradicación de la xenofobia y el racismo.

"Cuando dentro de poco los informes vuelvan a decir que Sevilla pierde población porque nadie que lo necesita puede acceder ya a una vivienda asequible; cuando los informes vuelvan a decir que Sevilla tiene los barrios más pobres de este país, recuérdese que este año ha sido el de los presupuestos que Vox ha impuesto a un alcalde que ni tuge ni muge", ha afirmado.

En esta línea, Aristu ha señalado que "hay al menos un 20% de vacantes de la plantilla municipal sin cubrir, pero las cuentas aprobadas imposibilitan la contratación para la citada cobertura en servicios tan esenciales como los servicios sociales, consumo o participación ciudadana".

Asimismo, ha destacado que las cuentas "desprecien la importancia de reducir la siniestralidad laboral" tras la muerte de al menos diez personas en accidentes de trabajo.

En relación a la flexbilización de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), ha asegurado que es "un despropósito la reducción de partidas destinadas a la lucha contra el cambio climático pese a que Sevilla se inunda cuando llueve con fuerza a través de fenómenos meteorológicos que son cada vez más frecuentes y que ponen en peligro la seguridad de la ciudadanía".

"Estos presupuestos están confeccionados por quienes residen en pisos cuyos balcones son más grandes que las viviendas que puede costearse la mayoría de los sevillanos, en una ciudad que pierde población año tras año brilla por su ausencia una apuesta decidida por una vivienda pública y asequible, especialmente para la gente joven, a la que se le imposibilita formar un proyecto de vida con dignidad", ha concluido.