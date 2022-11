CCOO avisa del riesgo de que Lebrija (Sevilla) "se quede sin asistencia sanitaria"

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla ha criticado las medidas impuestas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) porque "amenazan con dejar a Lebrija sin asistencia sanitaria".

En una nota de prensa, CCOO ha alertado de que, a comienzos del mes de noviembre, el SAS decidió el cierre al público del servicio de Urgencias del hospital lebrijano, "resultado de una renuncia masiva de profesionales de medicina ante el deterioro de sus condiciones laborales". En concreto, de once profesionales, "renunciaron ocho".

El sindicato ya advirtió en el mes de mayo (seis meses antes) a la gerencia del Hospital de Valme (de la que depende el hospital de Lebrija) de que, si no actuaba de inmediato para frenar el deterioro de esas condiciones

laborales, se iba a llegar al cierre del servicio. "Tras cerrar las Urgencias del hospital, el SAS decidió abrir un punto de urgencias en el centro

de Salud de Lebrija, cubierto por dos profesionales de medicina. En ese momento, avisamos de que era un nuevo error ya que, por un lado, se imponía hacer guardias a profesionales que hace siete años que no las hacían, y que, en algunos casos, han elegido trabajar en Lebrija precisamente porque no tenían que cubrir servicios de guardia".

Además, añade el sindicato, se trata de un centro "donde faltan siete de los 15 médicos que debería haber, se les mermaba la plantilla real al tener que contar con dos profesionales ausentes por disfrutar del descanso preceptivo tras 24 horas de trabajo".

CCOO destaca que uno de los médicos del centro de salud "ha renunciado a su contrato" y de la falta, este viernes, de un pediatra. "Uno de los

dos que había está de baja desde hace varios días, y el otro estaba ausente por estar saliente de guardia. La dirección ha ordenado anular la agenda de consultas ordinarias de pediatría y que los niños que lleguen sean derivados al hospital", ha explica el sindicato.

"De seguir en esta dinámica, va a llegar un momento en que los 27.616 habitantes de Lebrija se queden sin ningún médico que les atienda, como ya está sucediendo en varias poblaciones de la Sierra Sur de Sevilla, donde se está pasando consulta médica en días alternos o un profesionales de medicina cubre unas horas en un pueblo y luego se desplaza a otro para cubrir otras pocas horas", concluye la nota de prensa.