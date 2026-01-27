CCOO dice que 42.000 trabajadores de Sevilla buscan un segundo empleo pese al récord de ocupación: "Es por necesidad"

Archivo - Imagen de recurso de una camarera en una cafetería (empleo, trabajo, ocupación, sector servicios) - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Empleo de CCOO de Sevilla, Jorge Carlos Lebrón, ha advertido este martes tras conocer los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al cuarto trimestre de 2025, que pese a que "hay más de 836.000 sevillanos y sevillanas ocupados, la cifra más alta de la serie histórica", los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) indican que "más de 42.000 personas ocupadas en la provincia están inscritas como demandantes de empleo porque buscan un segundo trabajo".

"No se trata de personas desempleadas, sino de trabajadoras y trabajadores con contrato que, una vez finalizada su jornada laboral, se ven en la obligación de buscar otro empleo para poder llegar a fin de mes", ha advertido el titular en una nota de prensa emitida por el sindicato.

Al hilo, ha añadido que, junto al mencionado récord de ocupación, la provincia registra cerca de 130.000 personas en paro, una cifra "muy elevada en términos absolutos" que, a juicio de la formación, "evidencia que el desempleo continúa siendo un problema estructural".

Por todo ello, Lebrón ha enmarcado una tendencia de lo que ha definido como "una clase multiempleada, personas que encadenan contratos, horas y jornadas no por elección, sino por necesidad".

"En Sevilla, precariedad es tener trabajo y que el salario sea insuficiente frente al coste del alquiler, la energía y la cesta de la compra. Es la subocupación silenciosa que no se mide solo con tasas de paro", ha apuntado el secretario de Empleo.

Cabe subrayar que según los de la EPA, publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultados por Europa Press, el 8,17% de los hogares andaluces cuenta con todos sus miembros en situación de desempleo durante el cuarto trimestre de este año, cifra que supone una bajada de 0,68 puntos en comparación con el trimestre anterior (8,85%), y un descenso de 1,3 con respecto al cuarto trimestre de 2024.