CCOO indica que seis de cada diez parados carecen de protección social pese al descenso del desempleo en Sevilla

Archivo - Oficina de empleo en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) ha puesto el foco en la protección social de las personas paradas. Ha señalado que en la provincia de Sevilla existen 140.800 personas en situación de desempleo, de las que 85.297 no perciben ninguna prestación. Un dato que indica "la cronificación de la pobreza en miles de hogares".

De esta forma, el sindicato ha valorado los datos del desempleo en el mes de diciembre en la provincia. Según ha publicado el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Sevilla ha sido la región andaluza donde más ha bajado el paro con 11.643 personas menos inscritas.

Por su parte, el secretario de Empleo de CCOO de Sevilla, Jorge Lebrón, ha lamentado que la bajada del desempleo en el mes de diciembre responda "fundamentalmente a la dinámica habitual de contratación temporal ligada a la campaña de Navidad y el cierre del año".

En este sentido, Lebrón ha subrayado que los "contratos de una semana, jornadas partidas y salarios que no permiten vivir con dignidad no son estabilidad laboral, son rotación de pobreza";.

Asimismo, CCOO ha señalado que el modelo productivo de la provincia "sigue dependiendo excesivamente de la estacionalidad del sector servicios". "Los contratos firmados en diciembre generan un alivio estadístico momentáneo que no resuelve los problemas estructurales del mercado de trabajo sevillano ni garantiza el futuro de las familias trabajadoras una vez finalizada la campaña", ha afirmado.

Por ello, Lebrón ha insistido en que la calidad del empleo "debe ser una prioridad absoluta, rechazando el triunfalismo ante unos datos que esconden una precariedad sistémica".

Desde CCOO de Sevilla han pedido al empresariado y a las administraciones "un cambio de rumbo real que apueste por la industria y sectores de alto valor añadido". El sindicato ha reclamado el fin de la "cultura de la temporalidad" y ha instado a consolidar "derechos laborales reales y salarios suficientes en lugar de celebrar cifras coyunturales que no permiten llegar a fin de mes".