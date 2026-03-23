CCOO-A reclama en las plantas de Airbus Tablada y San Pablo en Sevilla una "revisión salarial justa"

Concentración de CCOO en las sedes de Airbus en Sevilla. - CCOO-A

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado este lunes en las plantas de Airbus Tablada y San Pablo en Sevilla una "revisión salarial justa". Así, el Sindicato se ha concentrado este lunes a las puertas de ambas factorías, junto a ATP y SIPA, para pedir una subida acumulada del 9% durante 2026 y 2027, una propuesta que, hasta ahora, no había sido recogida por la empresa.

Sin embargo, el "éxito de las movilizaciones convocadas ha logrado que la dirección convoque de urgencia al comité de huelga" para seguir negociando, aunque la representación de las personas trabajadoras continúa con la convocatoria de paros parciales previstos los días 24 y 26 de marzo, tal y como ha señalado el sindicato en una nota de prensa.

Y es que, a juicio de CCOO, "es necesario avanzar hacia un acuerdo coherente con la evolución del coste de la vida y con los resultados históricos del grupo. En un contexto marcado por una elevada carga de trabajo, por resultados empresariales récord y con perspectivas de crecimiento sostenido en todas las divisiones de Airbus, la dirección debe dar respuesta a la contribución, al compromiso y al esfuerzo que la plantilla ha demostrado durante los últimos años".

El Sindicato ha querido destacar el "espectacular seguimiento de estas movilizaciones en el día de hoy" y ha señalado que continuará "luchando por los derechos de las personas trabajadoras".

Por su parte, Airbus España ha asegurado este lunes estar dispuesta a seguir manteniendo encuentros con los sindicatos para llegar a un acuerdo sobre la revisión salarial para los años 2026 y 2027, por lo que les solicita que "retiren las medidas de presión" convocadas para estos días y que se inician este lunes con concentraciones en todos los centros de trabajo.

La compañía señala que, "contrariamente a los que ha alegado la parte social", el proceso de negociación continúa abierto y con capacidad de evolución.

Así, recuerda que Airbus ha sido reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en España, "destacando por su gestión de talento, liderazgo en el sector aeroespacial y de defensa", así como por "sus condiciones laborales, salariales y beneficios", que se están "entre las más atractivas del mercado". Además, la compañía "mantiene un fuerte compromiso con el empleo de calidad".

Por otro lado, recuerda que todos los empleados de Airbus participan en los resultados de la compañía a tavés de una paga de reparto de beneficios acordada con los representantes de los trabajadores, así como una retribución variable o bonus, que se ingresarán en las próximas semanas.