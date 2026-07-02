CCOO Sevilla advierte de que la bajada del paro en junio no frena la precariedad:"Las estadísticas no pagan el alquiler"

Archivo - Una mujer accede a una oficina del Servicio Andaluz de Empleo en una foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha advertido este jueves, 2 de julio, de que la bajada del paro en junio en Sevilla no frena la precariedad y avisa de que "las estadísticas ni se comen ni pagan el alquiler". Así, por un lado, el sindicato ha hecho una valoración positiva de las cifras, porque el desempleo descendió el pasado mes en la provincia en 1.832 personas, situando la cifra total de personas paradas en 133.003. "Es el sector servicios el que sostiene casi de manera exclusiva la bajada", con 1.488 personas menos en paro, seguido de la industria (-144), de la construcción (-122), del colectivo sin empleo anterior (-94) y de la agricultura (-13).

Asimismo, la brecha de género sigue siendo una "realidad persistente" en el mercado laboral sevillano: del total de personas sin empleo en la provincia, 82.520 son mujeres frente a 50.483 hombres, lo que evidencia que la precariedad continúa teniendo rostro femenino, informa el sindicato en una nota de prensa.

A esto se suma un "alarmante problema" de desprotección social, ya que, según los microdatos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), el 57,5% de las personas en situación de desempleo en Sevilla no perciben ningún tipo de prestación o subsidio. El secretario de Empleo de CCOO de Sevilla, Jorge Carlos Lebrón, al respecto ha señalado que "si bien desde una perspectiva macroeconómica los números muestran una tendencia positiva, existe una profunda brecha existente entre las estadísticas oficiales y la realidad diaria de familias trabajadoras".

"De nada sirve consolidar la estabilidad de un contrato si el acceso a la vivienda se ha convertido en un lujo inaccesible estructural, si el salario se ve devorado por la inflación y el coste de la cesta de la compra, o si las jornadas laborales impiden disponer de tiempo propio para el descanso y la conciliación", ha añadido el dirigente sindical.

Los datos demuestran que, mientras se suceden los récords de crecimiento económico, los salarios reales continúan un 2,5% por debajo de los niveles registrados en 2019. Esta pérdida de poder adquisitivo "contrasta drásticamente con los beneficios récord de las patronales, cuyos márgenes de ganancia rozan el 15% en la provincia de Sevilla".

Para Lebrón, "el bienestar social se sostiene sobre un triángulo perfecto e irrompible conformado por tres pilares básicos: techo, tiempo y salario. Y si una de estas líneas falla, la ecuación de una vida digna deja de funcionar de inmediato. Por eso, desde CCOO seguiremos dando la batalla para garantizarlas".