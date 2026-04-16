CCOO Sevilla avisa de la "extrema gravedad financiera" de la US e insta a la Junta a cumplir el modelo de financiación

Archivo - Fachada del Rectorado de la Universidad de Sevilla, en foto de archivo. - EDUARDO BRIONES - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO Sevilla ha alertado este jueves de la "crítica situación económica y financiera" que atraviesan las universidades públicas andaluzas y, "de manera específica", la Universidad de Sevilla (US).

La organización sindical ha señalado que los "incumplimientos" de la Junta de Andalucía en materia de financiación y las medidas anunciadas recientemente por la rectora de la Hispalense tendrán un "impacto perjudicial" en la calidad de la enseñanza superior, "suponiendo una quiebra del principio de igualdad de oportunidades", informa en una nota de prensa.

El responsable de la Sección Sindical de CCOO en la Universidad de Sevilla, Gerardo Martínez, ha explicado que "esta tesitura" ha sido generada por el Gobierno andaluz y su "sistemático incumplimiento de su propio modelo de financiación que no dota de los recursos necesarios para las universidades públicas".

Por otro lado, la central sindical ha remarcado "la grave incoherencia" de las políticas económicas aplicadas por la Administración autonómica frente a las necesidades de los servicios públicos. Martínez ha afirmado "con contundencia" que "no se puede consentir que, existiendo superávit en las cuentas públicas de 2024 y 2025, se abandone a las universidades públicas".

Asimismo, CCOO ha exigido a la Junta de Andalucía que "asuma sus responsabilidades políticas y garantice la viabilidad del sistema universitario público". El responsable sindical ha reclamado que "la solución a este problema pasa por que la Junta dote a las universidades públicas de la financiación suficiente", al tiempo que ha recordado a la Administración que "no estamos pidiendo más, sólo que se cumpla lo acordado".

Ante este escenario de "asfixia económica", CCOO ha ratificado su compromiso con la defensa de los servicios públicos y ha llamado a la movilización de la clase trabajadora. Por ello, la organización sindical ha anunciado una "gran concentración" en el Rectorado de la Universidad de Sevilla para el próximo 11 de mayo.