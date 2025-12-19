CCOO Sevilla lanza una campaña junto a Asaja para personas extranjeras en situación irregular sobre permisos de trabajo

Archivo - Inmigrantes trabajando en un campo. - CC.OO. - Archivo

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de CCOO de Industria de Sevilla y Asaja-Sevilla han lanzado este viernes una campaña informativa a personas extranjeras en situación irregular sobre los permisos de residencia y trabajo.

Con esta iniciativa se busca, mediante distintos materiales divulgativos elaborados por ambas organizaciones, crear una bolsa de trabajadores y trabajadoras legal y estable, cumpliendo el convenio, "facilitando" a agricultores y ganaderos la contratación en el sector en condiciones de equidad y calidad laboral.

En una nota de prensa remitida por el sindicato, han indicado que se ha diseñado un tríptico diseñado para "una fácil comprensión" sobre los requisitos, pasos y documentación necesaria para acceder a la regularización por arraigo sociolaboral.

En esta línea, CCOO ha señalado que cualquier persona extranjera que lleve residiendo de manera continuada en España al menos dos años, carezca de antecedentes penales y disponga de una oferta laboral en el campo, puede solicitar la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales -arraigo sociolaboral-, lo que incluye autorización de trabajo.

Asimismo, en la información se explica que el contrato debe garantizar salario conforme al convenio colectivo del campo de Sevilla, asegurar más de 90 días de actividad y al menos 20 horas semanales. Dicho contrato podrá ser único o concatenado con varias empresas empleadoras si se trata de campaña agrícola y estará condicionada a la obtención de la autorización de residencia.

CCOO y Asaja-Sevilla han destacado que este mecanismo es "beneficioso tanto para las personas inmigrantes, que pueden regularizar su situación y acceder a un empleo digno, como para las explotaciones del campo sevillano, aumentando la mano de obra para las campañas".

Ambas organizaciones han asegurado que "seguirán colaborando para reforzar la información, acompañar a personas trabajadoras y empresarios y asegurar que la contratación se lleve a cabo en un marco de legalidad, equidad y calidad laboral".