Los celíacos advierten de "problemas" al consumir en la Feria de Sevilla: "asistir como celíaco es un deporte de riesgo"

Varias personas pasean por el Real de la Feria de Abril. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Provincial de Celíacos de Sevilla (Asprocese), Francisco Javier Hurtado, ha asegurado que las personas que conviven con la enfermedad celíaca enfrentan un "problema" al asistir al Real de la Feria de Abril e intentar consumir alimentos en el interior de las casetas dado que, a pesar de contar con zonas habilitadas para el mismo, ir a este evento puede llegar a ser "un deporte de riesgo" por factores como la contaminación cruzada o la "falta de precaución" en la manipulación de alimentos.

"Tenemos un problema, y es la manipulación de los alimentos. Necesitamos que los profesionales que trabajan en las casetas como camareros conozcan las dificultades que enfrentan las personas con celiaquía", expresa en una entrevista a Europa Press.

De hecho, a su juicio, una de las problemáticas reside en la formación del personal que se dedica a la hostelería en este tipo de eventos. "Muchas veces, se toman como empleados a personas que no se dedican a la hostelería de forma habitual y tampoco están formados. Esta gente no sabe ni lo que es la enfermedad ni lo que es la contaminación cruzada, en muchas ocasiones", afirma al respecto.

Asimismo, solicita "voluntad" a los caseteros para llevar a cabo medidas de prevención. "Entiendo que también la Feria de Abril es una oportunidad para obtener cierto beneficio económico, pero también es necesario invertir en otras opciones para personas con celiaquía, como harina de garbanzos, por ejemplo", señala.

"Desgraciadamente, si tuviese que realizar una recomendación a las personas con celiaquía que quieran asistir a la Feria de Sevilla, solo podría decirles que consuman alimentos en establecimientos homologados, aquellos que se encuentren en lugares próximos al recinto", asevera.

Cabe mencionar que el Ayuntamiento ha habilitado una carta sin gluten en las casetas de los Distritos y la municipal de de Fiestas Mayores, entre otros puntos. El listado de precios de productos sin gluten, consultado por esta agencia, oscila entre los 3,80 euros de los pimientos fritos, los 11,50 euros que registran 250 gramos de gambas cocidas o 1,50 euros que presenta la cerveza sin gluten, así como un menú infantil adaptado por 8,50 euros.