El Centro San Miguel de Alcalá (Sevilla) abre convocatoria de residencias artísticas para diseño de proyectos escénicos

Rivas, en la presentación de la convocatoria de residencias artísticas en el Centro de San Miguel. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Centro San Miguel de Alcalá (Sevilla) ha vuelto a abrir sus instalaciones municipales a las residencias artísticas individuales o colectivas para la creación, diseño y ensayos de nuevos proyectos de artes escénicas como apoyo a creadores y fomento de la producción escénica con origen en esta localidad.

Esta nueva convocatoria permitirá entre el 16 de febrero y el 27 de marzo que, por un periodo de 15 días, las distintas compañías o artistas --danza, música, circo y teatro-- puedan usar este espacio municipal para la cultura como sede propia para sus trabajos en proyecto, informa el Consistorio alcalareño en una nota de prensa.

El delegado de Cultura y Turismo, Christopher Rivas, ha explicado que esta iniciativa ha dado muy buenos resultados en ediciones anteriores tanto de apoyo a los nuevos creadores, como en su vínculo con la ciudad, a la que vuelven para programas culturales como 'Noctaíra'.

La residencia consiste en que, durante este período, la compañía podrá disponer de las instalaciones del centro municipal para la investigación y desarrollo del proyecto artístico. El espacio ofrecerá a la compañía el uso gratuito de sus instalaciones para el desarrollo de la residencia y el acceso a la dotación técnica del espacio, "favoreciendo las condiciones óptimas para la creación, y área office habilitada para comidas y reuniones de equipo".

A cambio, la compañía debe comprometerse a ofrecer una actuación abierta al público, o realizar una 'masterclass' en el Centro San Miguel dirigida a la comunidad local. Rivas ha recalcado en este punto la unión de la cultura con la cohesión social, ya que "estos procesos creativos tienen una presencia activa en el barrio, interactuando con la comunidad y enriqueciendo el tejido cultural local.

"Esta iniciativa busca impulsar la creación artística estableciendo un vínculo entre los artistas y la comunidad para generar nuevas oportunidades de exhibición y difusión de las artes escénicas, al mismo tiempo que refuerza la identidad de Alcalá de Guadaíra como un punto de referencia para la creación artística", ha concluido el edil.

Las propuestas deben remitirse al correo electrónico 'centrosanmiguel@endirectoft.com' indicando en el asunto 'residencia invierno 2026' e incluyendo la idea del proyecto que pretenden desarrollar, añade el comunicado del Ayuntamiento.