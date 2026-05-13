El Cicus acoge una nueva edición del Brecha este sábado con seis conciertos de "talentos emergentes" en Sevilla

Helicoptero BOOM, uno de los grupos que actuará en Brecha. - US

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) acoge una nueva edición de Brecha, una jornada de seis conciertos que sirve de escaparate para "talentos musicales emergentes". El encuentro se celebra el sábado, 16 de mayo, entre las 17,00 y las 23,00 horas, en el patio del Cicus.

En esta tercera edición primaveral, Brecha ha realizado una apuesta por la diversidad estilística y la experimentación sonora. En concreto, los grupos seleccionados para actuar son USERO (live), Helicóptero BOOM, SanD, Juanito Bienmesabe, La Hermandad del Underground y García Picasso, un cartel que ofrece una "gran variedad de géneros musicales", según ha concretado la institución académica en una nota. Los asistentes a este encuentro musical podrán disfrutar de sonidos que van desde el indie y alt-rock hasta el tech-house, el reggaetón, el ambient o el flamenco.

En esta ocasión, Brecha cuenta con la colaboración de Radio 3 y del programa Capitán Demo, dirigido por Víctor Moreno, que realizará una grabación especial durante la jornada, con entrevistas a los grupos participantes y a las personas implicadas en la organización del evento.

La propuesta cultural se completa con un mercadillo artístico y artesanal formado por creadores diversas disciplinas, desde la joyería experimental y la fotografía analógica hasta la cerámica, la serigrafía y el diseño textil.

Bajo este contexto, participan KrudaKouture, crudito.lab, Fatal Designs, claritacloro, antielfo, crysstal.ttt, barro.dado, Rocío Mira, Pablo Porlan, Ricardo Barquín Molero, Rafael Tovar, Gris Ceniza, Silvia Arcar, pako.pako.pakoo, gaizkim y Asamblea por la Vivienda de Sevilla.

Asimismo, el evento cuenta con una zona gastronómica gestionada por Oasis de la Gata, con comida y bebida elaboradas con productos ecológicos y sostenibles. Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada por cinco euros. El día del evento se ponen a disposición del público un número limitado de entradas en taquilla, mientras que el precio de esas entradas es de siete euros.