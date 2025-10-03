El Cicus de Sevilla acoge 'Directed by Women' para "promover cambios sociales" a través del cine

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes, 6 de octubre, arranca la XI edición del Festival 'Directed by Women Spain' en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), un espacio que acoge la programación de "una cita ineludible con el cine dirigido por mujeres". Esta edición presenta un programa que demuestra la "diversidad técnica y temática" del trabajo dirigido por mujeres y abre un espacio desde donde hablar del poder del cine para "sensibilizar a la sociedad, generar reflexión y promover cambios".

Según ha informado la Universidad de Sevilla (US) en una nota de prensa, el 'Directed by Women Spain' es un festival de cine no competitivo que nació con el objetivo de fomentar la equidad en la industria, para romper tabúes y prejuicios y mostrar un cine que "deje de ser señalado como un género, para considerarlo arte e industria".

El ciclo consta de tres sesiones diarias de cortometrajes de diferentes géneros cinematográficos, que visibilizan el trabajo de una veintena de cineastas entre las que se encuentran Teresa Bellón con 'Egoísta', Anna Solanas con 'Mater Benefacta', Elena Duque con 'Portales' o Paula Pereira con 'Algo nuevo que contar', entre otras. Además, después de la primera sesión de cortos del festival el día 6, la directora de 'Macarena, una comedia espiritual', Nazaret Beca estará presente para tener un coloquio con el público.

33 POR CIENTO DE MUJERES DIRECTORAS

Estas sesiones ofrecen "un diálogo con el espectador y revelan una nueva cinematografía oculta" en una industria donde las mujeres directoras representan tan sólo el 33 por ciento según el último informe de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (Cima)

Además, ponen en valor el formato cortometraje y acercan al espectador "un amplio abanico de nuevos relatos narrativos".

A las sesiones de cortometrajes se suman dos documentales con protagonistas femeninas como son 'Ellas en la ciudad', ópera prima de la sevillana Reyes Gallegos, que estará presente en el acto, y 'Te separas mucho', primera película documental de la gallega Paula Veleiro, quien también ofrecerá una clase magistral de su proceso creativo antes de la sesión documental.

La película de ficción de esta edición será 'Por donde pasa el silencio', de Sandra Romero, cineasta ganadora de la Biznaga de Plata a Mejor Cortometraje en el que se basa la película en el Festival de Málaga y película nominada a los Premios Feroz en la categoría de Feroz Arrebato de Ficción, Premio Especial, y nominación a la Mejor Dirección Novel en los Premios Goya 2025.

De esta manera, la Universidad ha señalado que Arantxa Echevarría, Carlota Pereda, Celia Rico, Andrea Jaurrieta, Irene Moray, Carla Simón, Clara Roquet, Lucía Alemany, Estefanía Cortés, Patricia Font, Carmen Menéndez, Diana Toucedo o Silvia Rey son algunos de los nombres de las más de 400 mujeres cineastas que se han sumado a este festival en España y han formado parte de su programación.

Con un promedio de más de 250 trabajos recibidos en cada edición, 'Directed by Women Spain' no cuenta con secciones ni categorías. No tiene premios, ni distinciones, por lo que la organización ha concretado que "es un festival no competitivo vivo desde 2015 con un objetivo claro: promover la idea de que la diversidad de género, como la diversidad cultural, contribuye a enriquecer y no a disminuir o entrar en conflicto con la excelencia en el ámbito profesional, y en el de la creación y de la cultura", además de enfrentarse a "un cine contemporáneo que sigue dominado por hombres", ha concluido.