Cierre preventivo en Sevilla del Parque de María Luisa tras aparecer cinco patos muertos en aplicación del protocolo

La medida se adopta siguiendo las directrices aprobadas este miércoles en Consejo de Gobierno

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el cierre preventivo del Parque de María Luisa tras la aparición de cinco patos muertos y siguiendo el protocolo de coordinación con los ayuntamientos para la vigilancia y control de influenza aviar en parques urbanos y periurbanos de Andalucía, elaborado tras detectarse un foco de gripe aviar en el Parque del Tamarguillo de Sevilla, que se ha saldado hasta el momento con casi 80 aves muertas.

Este protocolo del que este miércoles tomaba conocimiento el Consejo de Gobierno de la Junta establece que cuando se detectan tres o más cadáveres de aves en un mismo espacio y no se conozca su causa en un periodo inferior a 24 horas, se debe comunicar al Ayuntamiento y este valora la actuación pertinente y, en su caso, contacta con las autoridades de la Junta.

Desde el Gobierno local se ha anunciado que tras la retirada de los cadáveres de los cinco ejemplares, hallados en el estanque de los patos, se procederá a la limpieza y desinfección de la zona sigueindo el citado protocolo, que recuerda que la responsabilidad en la ejecución y mantenimiento de estas medidas recaen en primer lugar en los titulares de estas zonas verdes, en conformidad con las distintas normativas de salud pública, de sanidad animal y de bienestar animal.

No es el primer cierre que se produce en zonas verdes puesto que hace justo una semana el Ayuntamiento hacía lo propio con los jardines del Real Alcázar y el parque de Miraflores después del hallazgo de aves muertas; en concreto, una pava real y un pato en el recinto monumental y tres gansos en el parque de Miraflores.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))