Comienza la fase clasificatoria de la National Ciberleague de la Guardia Civil con 30 colegios de Sevilla

Un total de centros competirá en la nueva edición de Ciberliga pre amateur de la Guardia Civil en Valladolid y provincia. - SUBD. GOBIERNO VALLADOLID

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha iniciado esta semana en Sevilla su fase clasificatoria de la VII edición de la National Cyber League, una competición de ciberseguridad que por primera vez llega a centros educativos de la provincia para fomentar la cultura de seguridad digital entre los más jóvenes.

En la provincia, un total de 30 centros educativos sevillanos participarán en esta modalidad 'Pre-amateur', donde los alumnos de 4º de ESO se enfrentarán a ejercicios prácticos que simulan incidentes de ciberseguridad reales, según ha indicado el Instituto Armado en una nota.

El alumnado se dividirá en equipos que tendrán que resolver una serie de desafíos técnicos multiplataforma que simulan incidentes de seguridad reales a los que los jóvenes podrían exponerse. Estos retos abarcan disciplinas críticas como el análisis forense digital, la detección de campañas de phising, la verificación de fuentes para combatir la desinformación y el uso seguro de redes sociales.

A través de una metodología práctica, el alumnado debe aplicar el razonamiento lógico y los conocimientos adquiridos para identificar vulnerabilidades y mitigar riesgos en un entorno controlado, Más de una veintena de guardias civiles se desplazarán los centros participantes que actuarán como asesores técnicos ayudándoles a comprender la importancia de la seguridad informática en su día a día.

Este despliegue en territorio sevillano forma parte de la operativa global de la edición 2026 de la Ciberleague, que este año experimenta un crecimiento estratégico al pasar de 9 a 13 Comunidades Autónomas, siendo la primera vez que se realiza en Andalucía.

Tras alcanzar los 17.000 participantes en la edición de 2024, la Guardia Civil prevé superar con creces estas cifras en el presente ejercicio, consolidando una iniciativa que desde su nacimiento en 2019 busca aumentar la confianza de la sociedad en el entorno digital.

La competición comienza en la provincia sevillana el próximo día 12 de febrero y finalizará el día 26, contando con el respaldo y la colaboración de organismos referentes como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y las diversas Consejerías de Educación.

Mediante esta suma de esfuerzos entre entidades públicas y privadas, se garantiza que el alumnado reciba una formación integral y transversal en el ámbito de la seguridad digital. La fase desarrollada determinará los dos equipos finalistas por cada Comunidad Autónoma que acudirán a la gran final en Madrid.

En el caso específico de la demarcación sur, serán los dos equipos que obtengan la mayor puntuación entre los participantes de Andalucía y la Ciudad Autónoma de Melilla los que obtengan el pase.

Aquellos que consigan ser los vencedores en la gran final, se les hará entrega de diplomas acreditativos y premios en material tecnológico, herramientas clave para el desarrollo académico de los estudiantes y el fortalecimiento de la ciberseguridad nacional desde la base.