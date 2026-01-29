Comienza este lunes la renovación del saneamiento de la calle Comercio del Polígono Carretera Amarilla de Sevilla

El delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, sobre las obras obras de saneamiento en la calle Comercio del Polígono Industrial Carretera Amarilla de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, ha anunciado que comienzan este lunes 2 de febrero las obras de la calle Comercio, en el tramo entre la calle Rafael Beca Mateos y José María Ibarra, en el Polígono Industrial Carretera Amarilla.

Los trabajos tienen una duración prevista de dos meses y medio y cuentan con un presupuesto de 531.064 euros. El objetivo es la renovación de la red de saneamiento, contemplando, además, la de la totalidad de pozos, imbornales y todo el equipamiento existente y/o necesario para el correcto servicio y explotación de la nueva red.

Las obras requerirán el corte total del tráfico rodado en un carril de la calle Comercio y afectarán también al tráfico peatonal, para lo cual está prevista la instalación de pasarelas, vallas, señalizaciones y pasos alternativos que eviten en lo posible las molestias derivadas de los trabajos. Una vez completadas las actuaciones de infraestructura, se procederá a las reposiciones de pavimentos y elementos de urbanización afectado.

Por su parte, el delegado de Parque Empresariales, Álvaro Pimentel, ha asegurado que "desde el Gobierno de Sanz nos comprometimos a solucionar los graves problemas que tenía la ciudad y así lo estamos haciendo, destacando el trabajo en los Parques Empresariales a los que estamos sacando del abandono de décadas. La calle Comercio del Parque Carretera Amarilla se suma a la avalancha de obras de mejora que están en marcha o previstas en toda la ciudad".

El tráfico será canalizado hacia el siguiente itinerario alternativo: Calle Rafael Beca Mateos, Avenida Roberto Osborne, calle Nuevas Profesiones. Se definen, asimismo, los itinerarios específicos de acceso desde la Avenida Rafael Beca Mateos a la calle Comercio y desde la calle Comercio hacia la citada avenida.