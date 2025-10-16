Comienza el nuevo curso del Aula Abierta de Mayores de la UPO con más de 1300 inscritos de 23 municipios de Sevilla

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aula Abierta de Mayores de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha comenzado un nuevo curso con más de 1.300 mayores inscritos procedentes de 23 municipios de la provincia de Sevilla. Se trata de la vigésimo tercera edición de este programa formativo que fomenta la formación científica, cultural y social de las personas mayores.

Según una nota de prensa del centro, el acto de inauguración se ha celebrado en la mañana de este jueves, 16 de octubre, en el Paraninfo de la Universidad y ha estado presidido por la vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales, Laura Gómez Ruiz.

Durante el acto, Gómez Ruiz ha dado la bienvenida al nuevo curso a los alumnos y ha agradecido a las entidades presentes "ser parte de una alianza estratégica para proponer y poder desarrollar innovación social desde la Universidad". Además, la vicerrectora ha adelantado que el aula está ya trabajando para ofrecer nuevos proyectos que permitan a los estudiantes de las diferentes sedes municipales participar en actividades desarrolladas en el campus.

La UPO ha resaltado la labor del programa para crear comunidad, fortalecer la participación ciudadana y combatir la soledad y el aislamiento de las personas mayores. También ha hecho alusión al lema del programa 'Aprender es vivir, nunca dejes de aprender' como un referente para los alumnos.

Durante el curso, los alumnos del Aula Abierta de Mayores compaginan las asignaturas académicas impartidas por profesorado universitario y por docentes colaboradores de cada uno de los municipios con la celebración de seminarios académicos, jornadas culturales y el encuentro provincial, actividades enmarcadas dentro del Programa de Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional.

Este curso 2025/2026 será la sede de La Puebla de Cazalla la encargada de mostrar la historia, patrimonio, arte y gastronomía de su localidad a los compañeros y compañeras del resto de municipios como anfitriona del VIII Encuentro Provincial.

Por su parte, la directora del Aula Abierta de Mayores, Manuela Domínguez Orta, ha presentado la memoria anual del curso 2024/2025 destacando entre los principales hitos del curso anterior: la celebración del VII Encuentro Provincial en la en la localidad de Gilena, bajo el lema 'Gilena nació del agua'; los seminarios académicos y las jornadas culturales celebradas en el campus de la UPO; o la celebración de actividades paralelas como talleres de escritura creativa o de digitalización y actividades intergeneracionales en las que el alumnado de las diferentes sedes locales han podido compartir espacio con estudiantes de grado de la universidad.

Por su parte, el profesor José María Morán ha sido el encargado de impartir la lección inaugural del curso titulada 'La Ciencia de la larga vida: secretos para vivir mejor'. El acto ha estado amenizado por el cuarteto 'The Quartet Klarinet'.

El programa Aula Abierta de Mayores está financiado por la Diputación de Sevilla, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, la Fundación La Caixa y los ayuntamientos de los municipios que participan en el programa.

El proyecto se inició en el curso académico 2002/2003. Cuenta con más de 13.000 estudiantes a lo largo de su trayectoria en los dos ciclos formativos que conforman el programa, Básico y De continuidad, y forman parte de él los municipios de: Alcalá de Guadaíra, Almensilla, Aznalcóllar, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Casariche, Castilleja de la Cuesta, Dos Hermanas, El Viso del Alcor, Gerena, Gilena, Gines, Herrera, La Algaba, La Puebla de Cazalla, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Mairena del Alcor, Pedrera, Pilas, Salteras, Santiponce y Tomares.