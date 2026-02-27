Comienzan las pruebas para instalar los nuevos toldos del Puente del Cristo de la Expiración de Sevilla

Vista de los toldos del Puente del Cachorro de Sevilla - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado este jueves las primeras pruebas de los paños para las nuevas lonas del Puente del Cristo de la Expiración.

Según ha indicado el Consistorio en una publicación en redes sociales, las nuevas lonas estará hechas "desde cero al no existir patrones desde 1992". En esta línea, ha señalado que se prevé su instalación definitiva en los próximos meses.

En paralelo, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anunciaba hace unas semanas que la sustitución de los toldos estará acompañada del reasfaltado de la vía, así como una nueva pintura de herrerías y mejora del acerado.