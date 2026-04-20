El Consistorio de Sevilla dice que suciedad en la Copa del Rey fue "puntual":"En unas horas, la ciudad quedó de revista"

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno municipal en Sevilla, Juan Bueno, ha admitido este lunes, 20 de abril, los "problemas de suciedad" registrados durante la celebración este pasado fin de semana de la final de la Copa del Rey en la capital andaluza, si bien ha asegurado que estos fueron "puntuales" y que, en cualquier caso, son "menores" que los beneficios que, a su juicio, conlleva para la ciudad la celebración de un evento de este calibre.

"Los problemas que pudo haber de suciedad, que es verdad que los hubo, en horas, en pocas horas, se habían eliminado y la situación de la ciudad estaba en perfecto estado de revista de nuevo, todo ello teniendo en cuenta lo que conlleva que haya miles de personas en Sevilla", ha destacado en declaraciones ofrecidas durante una rueda de prensa en la que, junto al delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa, ha informado sobre asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local.

De hecho, Bueno ha incidido en que Sevilla vivió un "gran ambiente" durante el fin de semana, debido además a la celebración de la preferia horas antes de la puesta en marcha en el Real de la Feria de Abril, en un contexto "fundamentalmente familiar y deportivo", misma vez que ha expresado que el Ayuntamiento "toma nota" de las incidencias producidas "para que no vuelvan a ocurrir".

"En cualquier caso, además de que pensamos que los beneficios son mayores, hablamos de situaciones puntuales en las que los servicios estuvieron perfectamente a la altura de su resolución", ha apostillado en este sentido.

Por otra parte, ha lamentado la "triste" actitud del portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz. "Cuando era alcalde, la celebración de la Copa del Rey era muy buena, pero ahora, por lo visto, no lo es. Creo que hay que ser menor populista y más responsable cuando se habla de este tipo de asuntos", ha aseverado.

ACCESO A LA CARTUJA

Sobre las posibles incidencias relativas al acceso a la Isla de la Cartuja, dado que cabe recordar el evento tuvo lugar en el Estadio de La Cartuja, el titular ha asegurado que "son temas puntuales que suceden cuando miles de personas pretenden acceder a la vez a un mismo recinto, pero después se consiguen normalizar por la atención inmediata de los servicios de policía y de movilidad".

"No podemos pretender que la ciudad esté absolutamente normalizada en todos los puntos con esa cantidad de personas que vienen a visitarnos. Lo que hay que estar es atentos para que las molestias se resuelvan rápidamente, y creo que se resolvieron", ha puntualizado.

En definitiva, Bueno ha argumentado que Sevilla "se ha convertido este fin de semana en la capital del fútbol", algo a lo que "aspiran la inmensa mayoría de capitales de España por la repercusión económica y de imagen que supone". "Creo que Sevilla es afortunada por ser sede de grandes eventos nacionales e internacionales y creemos que paliando las molestias que se puedan realizar o producir, salimos ganando como ciudad", ha estimado.

OPINIÓN DE LOS HOSTELEROS

Al respecto de la celebración de la cita deportiva se ha pronunciado también la Asociación de Hosteleros de Sevilla y provincia, que ha pedido el abordaje "de forma eficaz" del "problema del consumo sin control en la vía pública, especialmente vinculado a la venta ambulante no autorizada".

En un comunicado de prensa, el sector ha indicado que estas prácticas "afectan negativamente a la actividad reglada de los establecimientos hosteleros".

No obstante, han realizado un "balance positivo" y han destacado que los establecimientos hosteleros "han registrado una alta afluencia de público, con locales llenos y un ambiente excepcional marcado por el comportamiento cívico y festivo de las aficiones".

Por otro lado, los hosteleros piden revisar las limitaciones referidas a su sector en eventos de gran magnitud, dado que, consideran, "en otras fechas clave del calendario local, se enfrenta a medidas consideradas excesivamente restrictivas, que dificultan el desarrollo de la actividad hostelera, por lo que se hace un llamamiento a revisar estas limitaciones para lograr un equilibrio adecuado".