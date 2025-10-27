La constructora Jarquil inicia las obras de ampliación de la sede de Álvaro Moreno en Osuna (Sevilla)

Constructora Jarquil durante las obras de ampliación de la sede de Álvaro Moreno - JARQUIL

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La constructora almeriense Jarquil ha anunciado este lunes que ha iniciado las obras de ampliación y reforma de la sede de la empresa Álvaro Moreno ubicada en el Polígono Industrial 'Las Vegas' en Osuna (Sevilla). La obra consiste en el desarrollo de la nave destinada a oficinas y almacenamiento de textiles y comprende tres partes diferenciadas: ampliación, reforma y construcción de aparcamientos. El tiempo estimado de ejecución es de 12 meses para la ampliación y de cuatro para la reforma.

Según ha informado la empresa en una nota, en primer lugar, se llevará a cabo la ampliación de la zona de oficinas, que ocupará toda la fachada principal. La nueva estructura se ejecutará con elementos de hormigón prefabricado, empleando paneles del mismo material para los cerramientos laterales y traseros, que incluirán acabados en chapa en su parte superior.

Por su parte, la fachada principal, correspondiente a la zona de oficinas, se caracterizará por amplios ventanales y un muro cortina central, mientras que la planta alta incorporará grandes celosías. La cubierta será de tipo 'deck', compuesta por chapa, aislamiento e impermeabilización.

En cuanto a la reforma, está previsto reconfigurar la distribución interior de las oficinas, ampliando el forjado hacia el interior y generando un vuelo sobre el acerado. Las fachadas existentes también serán renovadas para integrarlas con la nueva ampliación. Esta intervención afecta a una nave existente, tal y como ha detallado Jarquil.

Finalmente, se habilitará un área de aparcamientos en una parcela independiente donde se ejecutarán plazas de estacionamiento en superficie.

El director de Contratación Andalucía y Zona Centro de la empresa, Manuel Villanueva, ha apuntado que el proyecto supone una "motivación especial" para el equipo, dado que se trata de un trabajo realizado en la empresa Álvaro Moreno, con la que comparten valores de "arraigo" respecto a Andalucía.

Por su parte, desde la entidad dedicada a la moda han agradecido la ampliación a la empresa y la atención a sus clientes.