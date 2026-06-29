Cortada al tráfico la Puerta Osario de Sevilla un mes por las obras del tranvibús

Archivo - Situación de la calle Imagen de Sevilla por las obras del tranvibus em foto de archivo - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla tiene previsto el corte al tráfico total de la calle Puerta Osario este miércoles, 1 de julio, por un periodo estimado de un mes, con motivo del avance de las obras del carril bus segregado para Bus de Tránsito Rápido (BTR) --tranvibús-- en su conexión entre Santa Justa y Plaza del Duque.

El tráfico alternativo general para acceder al Caso Antiguo quedará establecido por Muro de los Navarros, Valle, Verónica, Butrón, Gallos, Matahacas; por otro lado, Gonzalo Bilbao, Valle, Verónica, Butrón, Gallos, Matahacas, y por otro, María Auxiliadora, Mateos, Verónica, Butrón, Gallos, Matahacas, según detalla en una nota de prensa.

La calle Imagen está cortada desde el pasado 1 de junio, entonces desde el tramo comprendido entre las calles Santa Ángela de la Cruz y Doña María Coronel, también con motivo del avance de las obras del carril bus segregado para la línea Tranvibús entre la estación ferroviaria y la Plaza del Duque.