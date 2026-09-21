Cortado un carril de la A-4 por la colisión entre un coche y un camión en Dos Hermanas (Sevilla)

Cortado un carril de la A-4 por el choque de un coche y un camión en Dos Hermanas (Sevilla) - DGT

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico entre un coche y camión registrado a primera hora de este lunes 21 de septiembre ha obligado a cortar el carril derecho de la A-4 a la altura de la localidad sevillana de Dos Hermanas.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la colisión entre el coche y el camión se ha registrado antes de la salida 553 de la A-4, en el punto kilométrico 555, y complica los accesos a Sevilla.

El 112 Andalucía se ha hecho eco también del siniestro en sus redes sociales, donde recomienda "circular con precaución y atender las indicaciones de los operativos".