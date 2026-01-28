Corte del suministro eléctrico en Estepa (Sevilla) debido a la borrasca Kristin

Bomberos de Sevilla proceden a retirar un panel solar que las fuertes rachas de viento, del temporal que barre a toda la provincia, ha desprendido de sus anclajes, en la calle Telémaco de Sevilla Este. - Rocío Ruz - Europa Press

ESTEPA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepa (Sevilla) ha informado este miércoles del corte en el suministro eléctrico de manera general en el municipio debido a los efectos de la borrasca Kristin.

El alcalde de la localidad, Antonio Muñoz Quiros, ha señalado que los servicios técnicos están trabajando para restablecer el suministro "cuanto antes". Asimismo, en declaraciones a Europa Press, ha confirmado que no hay constancia de personas heridas, aunque si de varios daños materiales.

En una publicación en redes sociales, el Consistorio ha asegurado que los centros educativos van a mantener al alumnado en su interior, protegidos. Por lo que han pedido a los familiares "que no se desplacen para recogerlos".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso naranja por fuertes vientos en la campiña sevillana hasta las 15,00 horas. Las rachas de viento podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Por otro lado, en Arahal se está recuperando la fluidez del tráfico en la A-92 tras la caída de un cable de alta tensión a la vía. Según han indicado fuentes municipales a esta agencia, se está a la espera de que Endesa ponga a tierra el cable para poder intentar retirarlo sin peligro.

En el municipio, los arroyos de Arahal Saladillo y Alameda están desbordados con cortes en el camino de acceso a núcleos de viviendas en el campo.

Según datos de la web oficial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) hay tres río en nivel rojo. Por un lado, el río Guadaíra a su paso por Arahal, el río Corbones a su paso por Lora del Río y el río Huesna en Villanueva del Río.

Asimismo, hay otros siete en nivel naranja, entre ellos el Corbones a su paso por Carmona y el Guadalquivir por Aznalcázar.