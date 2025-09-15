Cortes en el túnel de Media Fanega en la A-66 por la presencia de vacas en la calzada

Archivo - Un agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autovía A-66 en sentido Sevilla-Mérida a la altura del kilómetro 782, en el túnel de Media Fanega, permanece cortada tras detectar la presencia de un grupo de vacas en la calzada.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el aviso se ha recibido a las 11,22 horas, cuando más de una treintena de usuarios alertaron de largas retenciones en la zona. En ese momento, fueron avisados efectivos de la Guardia Civil.

Por el momento, los conductores continúan parados en la vía y Tráfico ha recomendado extremar las precauciones en ese tramo.