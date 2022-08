Cs Sevilla tacha de "fracaso absoluto" la unidad antigrafiti de Lipasam: "Es incapaz de acabar con la degradación"

SEVILLA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha avisado este jueves del "fracaso absoluto" de la "supuesta" unidad antigrafiti que puso en marcha Lipasam el pasado mes de noviembre y que "ha sido incapaz de poner fin a la imagen de degradación absoluta que sufren los espacios públicos de la ciudad, especialmente en el Casco Antiguo".

En este sentido, ha advertido de que "el equipo de gobierno del PSOE ha dado por bueno que el vandalismo se apodere con total impunidad de las paredes y fachadas de muchos edificios, del propio mobiliario urbano y de las calles y plazas en general", que "a día de hoy continúan invadidos por estas pintadas vandálicas" y "ante las que el gobierno municipal ha sido incapaz de apostar por medidas reales, efectivas y valientes que sean capaces de revertir este escenario de dejadez", ha indicado en una nota de prensa.

Pimentel ha asegurado que nueve meses después de la implantación de esta unidad de Lipasam, y a la vista del resultado de sus intervenciones, "podemos asegurar que se trata de una medida vacía de contenido", que "claramente, no ha cumplido con el objetivo para el que fue creada" y que, por tanto, "requiere de una revisión urgente para ver qué ha fallado y en qué se puede mejorar para cambiar el rumbo".

Así, ha abundado que "con solo dar un paseo por el Casco Antiguo, sobre todo por las calles de la zona norte, puede comprobarse cómo los edificios siguen estando invadidos por los grafitis" y "existe un clamor ciudadano, entre los vecinos y los comerciantes de las zonas afectadas, para que se articulen de una vez las soluciones oportunas que acaben con esta degradación".

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense se ha preguntado "por qué en otras ciudades sí han conseguido acabar con esta lacra y han tomado medidas para ello y aquí en Sevilla solo escuchamos excusas del gobierno", que "dice que no puede hacer nada y poco menos que apela a la providencia para que no aparezcan más grafitis en las fachadas" y, "cuando realmente puede afrontar el problema, solo adopta medidas que no sirven para nada".