CSIF Sevilla advierte de falta de ascensores en Edificio Noga: "Los detenidos se cruzan con los usuarios, es inseguro"

Edificio Noga en Sevilla. - CSIF

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector de Administración de Justicia de CSIF Sevilla ha advertido este viernes de que el Edificio Noga situado en la capital andaluza, sede de los Juzgados de lo Penal y de lo Social, acumula "un año de averías constantes" en los servicios de ascensores. Este hecho, según CSIF, "elimina cualquier garantía de accesibilidad y seguridad para los trabajadores y ciudadanos" que visitan el inmueble, que dispone de siete plantas.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía han enmarcado a Europa Press que, de los cuatro ascensores disponibles en el edificio, dos se encuentran en funcionamiento. Asimismo, han incidido en que se ha remitido un informe de incidencias a la empresa propietaria del edificio solicitando el cambio de los operativos tras "diversas incidencias".

La inseguridad mencionada por el sindicato se debe, según CSIF, a que "la falta de estos elevadores obliga a que los detenidos sean conducidos a pie por las escaleras desde los calabozos hasta las salas de vistas, situadas en la primera planta. Durante este trayecto, los detenidos se cruzan inevitablemente con profesionales, funcionarios y ciudadanos que transitan por la misma vía".

En una nota, CSIF afirma que "al no haber ascensores en funcionamiento, la única vía de comunicación son las escaleras, lo que está provocando situaciones de extrema gravedad y riesgo para la seguridad".

Asimismo, prosigue, esta situación es "denigrante" para el detenido, que "se ve expuesto de forma innecesaria, y representa un peligro evidente para los usuarios y el personal del centro". CSIF ha tildado de "irresponsabilidad" que "la Administración mantenga esta logística en una sede judicial de este volumen".

Por su parte, fuentes de la Consejería de Justicia han subrayado a esta agencia que el inmueble dispone de cuatro elevadores. Dos de ellos se encuentran detenidos, mientras que el resto conserva su funcionamiento. Así, uno se ha dedicado al transporte de usuarios y el restante a detenidos, mientras se trabaja para solucionar la incidencia, según las mencionadas fuentes.

Además, han expresado que se ha remitido un informe de incidencias a la empresa propietaria, en el que, por tanto, se ha solicitado la sustitución de ascensores tras las "diversas averías" que se han sucedido en el inmueble.