CSIF Sevilla denuncia a Consorcio de Bomberos ante la Fiscalía por "jornadas excesivas" que "generan riesgos laborales"

Archivo - Los bomberos del Consorcio Provincial en una protesta. Imagen de archivo. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha formulado una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla contra el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia, dado que han advertido de un "incumplimiento" de la normativa de la jornada laboral por un "exceso" de horas que podría "poner en grave peligro" la seguridad de los trabajadores, así como el funcionamiento del operativo.

Según consta en el escrito, consultado por Europa Press, los denunciantes son funcionarios de carrera, bomberos en activo y representantes de los trabajadores que pertenecen al referido Consorcio.

Los mismos "se ven obligados a acudir a la Fiscalía ante la existencia de una situación estructural reiterada en el tiempo y plenamente conocida por la Administración, que genera un riesgo grave, real y evitable para la seguridad y salud de los trabajadores, así como para la ciudadanía".

"No se trata de hechos aislados, sino de un sistema de funcionamiento consolidado y mantenido pese a su conocimiento y a la ausencia de medidas eficaces para su corrección", ahonda el escrito.

Según los denunciantes, el Consorcio "viene incurriendo en un incumplimiento reiterado de la normativa en materia de jornada laboral, descansos y prevención de riesgos laborales en el ámbito de la intervención en emergencias, donde la fatiga y la sobrecarga de trabajo tienen una incidencia directa en la seguridad".

De esta forma, plantean que "si bien la jornada máxima establecida legalmente de estos trabajadores es de 24 horas, son sometidos de forma habitual y previsible a jornadas que superan las 26 horas, sin concurrir circunstancias excepcionales que lo justifiquen". "Este exceso responde a deficiencias organizativas estructurales, siendo conocido y tolerado por el Consorcio", argumentan.

Asimismo, han indicado que "la asignación en parques distintos al de adscripción obliga a los trabajadores a realizar desplazamientos adicionales entre centros de trabajo". A veces, advierten de que se ven obligados a usar medios propios para el transporte de material oficial, desplazamientos que "forman parte del tiempo de trabajo efectivo", por lo que "incrementan la jornada real sin el debido reconocimiento".

Además, han apuntado a "jornadas prolongadas que generan niveles de fatiga incompatibles con una actuación segura", misma vez que han insistido en que "la disminución de las capacidades físicas o cognitivas de uno de los miembros compromete gravemente la operatividad del equipo". "Nos encontramos ante un riesgo grave, concreto y evitable directamente derivado de decisiones organizativas".

De igual forma han señalado que los trabajadores encuentran que en el registro de jornada figuran 24 horas, y que el excesivo, que suelen ser dos horas, figura en un concepto distinto denominado DES. Aunque podría relacionarse con los desplazamientos, "en todo caso, tiene que establecerse dentro del marco la jornada". "No estamos solicitando un reconocimiento del desplazamiento del domicilio, particular y el centro de trabajo, no es esa la cuestión, es que el bombero acude a su centro y desde ahí se desplaza al adjudicado en ese momento".

En este sentido, han advertido de que el sistema de control de horario "no refleja de manera fiel la jornada" y que el "exceso no dispone de definición normativa ni negociación previa". Además, han señalado que "se ha producido una modificación unilateral del sistema de registro" lo que "podría ser indicativo de una alteración consciente del registro horario, con relevancia jurídica".

El sindicato ha advertido de que "pese a la reiteración de los hechos y su fácil constatación, el Consorcio no ha adoptado medidas eficaces para corregir esta situación" y habría "mantenido un funcionamiento que compromete gravemente la seguridad". "La persistencia en esta conducta, refuerza la posible existencia de responsabilidad penal".

CSIF concreta que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores por "no facilitar las condiciones necesarias para la seguridad" y "poner en peligro grave la vida, salud o integridad de los trabajadores", así como de un delito de falsedad documental, "en caso de acreditarse la alteración del registro de jornada para ocultar el tiempo real de trabajo".