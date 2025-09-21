Cuatro heridos tras un accidente en la A-92 a la altura del barrio sevillano de Torreblanca

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas en la madrugada de este domingo, 21 de septiembre, tras sufrir un accidente con su vehículo en la carretera A-92, a la altura del barrio sevillano de Torreblanca.

Según ha informado el Servicio de Emergencias Sevilla en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter9, consultada por Europa Press, el siniestro ha ocurrido sobre las 4,30 horas en el kilómetro 1,2 de la A-92, que se ha saldado con un total de cuatro heridos.

Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 ha detallado a esta agencia que este accidente ha consistido en la salida de vía de un vehículo que acabó impactando contra el separador de la carretera. Tras recibir varios avisos de testigos, la sala coordinadora movilizó a efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios.

Asimismo, Emergencias Sevilla ha indicado en sus redes que al caer restos del vehículo accidentado en la A-92, la Policía Local activó desvíos para evitar riesgos en el tráfico, hasta la llegada de la Guardia Civil y de los bomberos que intervinieron para asegurar la zona y movilizar el vehículo.