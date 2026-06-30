Los decanos de la Universidad de Sevilla podrán gestionar directamente obras en sus centros de menos de 15.000 euros

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SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Rectorado de la Universidad de Sevilla (US) y los decanos y directores de facultades y escuelas están negociando un protocolo con el que "descentralizar" la gestión de obras y servicios en dichos centros de la US. Concretamente, esta "propuesta experimental" --a la que se podrán acoger de manera opcional los centros-- "deberá ser evaluada al paso de un año para analizar sus resultados y posibilidades de mejora".

Los responsables de facultades y escuelas podrán autorizar, entre otras cosas, el uso de los aparcamientos por personal "externo" a la Universidad y autorizar obras de "pequeña entidad necesarias" cuando éstas tengan un importe inferior a los 15.000 euros (IVA excluido).

Según figura en el borrador consultado por Europa Press --que está en fase de negociación con la conferencia de decanos y directores--, este protocolo es "un primer paso para generar una práctica que permita detectar los puntos esenciales de mejora y simplificación administrativa, así como los límites o riesgos, con la vista puesta en una normativa posterior".

"Con el presente protocolo se busca mejorar la gestión de servicios prestados en los centros de la Universidad de Sevilla, acercando la gestión de los distintos servicios a los responsables de los centros con la debida coordinación de los servicios centrales del Rectorado".

Esta descentralización fue una de las promesas electorales de la actual rectora de la US, Carmen Vargas; una promesa basada en los principios de "cercanía y responsabilidad al administrado". En el caso concreto del acceso a instalaciones --"incluidos aparcamientos"-- del centro por personal externo a la Universidad, la tramitación de las solicitudes se haría a través de una plataforma informática en la que "supervisar que las empresas que prestan servicios en los centros cumplan con la normativa de prevención de riesgos laborales".

Además, los decanos y directores podrán hacerse cargo de la gestión de la iluminación y climatización de las dependencias de los centros durante los periodos lectivos y las horas de apertura "habitual" de los edificios, "incluidas las salas de estudio 24 horas". Con un compromiso: "deberán hacer un uso responsable". El centro tendrá que comunicar al Vicerrectorado de Infraestructuras y Campus Sostenible las personas que van a encargarse de la iluminación y climatización de cada centro.

En el caso de las obras, quedan excluidas del procedimiento simplificado las que afecten a la estructura o instalaciones del centro, al recorrido de evacuación, al sistema de protección contra incendios y a la accesibilidad. El protocolo pretende acercar la gestión de los servicios a los responsables de los centros con la debida coordinación de los servicios centrales del Rectorado.