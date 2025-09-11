Declarado un incendio en la mediana de la avenida Averroes (Sevilla) que alerta a una veintena de conductores

Archivo - (Foto de ARCHIVO)Camión de bomberos de la provincia de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha sido declarado este jueves en la avenida de Averroes, en el entorno del Polígono Calonge de Sevilla capital, un incidente que ha alertado a una veintena de conductores de la ciudad que, inmediatamente, avisaron a los Servicios de Emergencias 112, según han informado a Europa Press fuentes de dicho organismo.

El fuego ha sido registrado en torno a las 15,25 horas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del servicio de Bomberos, de la Policía Local y del Centro de Coordinación Operativa, que han intervenido en el incidente.

Por el momento no consta que el incendio haya provocado heridos, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en su extinción.