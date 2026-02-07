Desalojados 40 mayores de una residencia de Tocina y cortado el Puente de la Señorita de Camas (Sevilla) por la borrasca

Una persona cruza el Puente de la Señorita de Camas bajo una intensa lluvia - EDUARDO BRIONES-EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unas 40 personas ingresadas en una residencia de mayores de Tocina han sido desalojadas este sábado como medida preventiva, "de forma progresiva y ordenada", tras las persistentes lluvias que se vienen registrando en las últimas horas en la provincia, como en el resto de la región, por la entrada de la borrasca Marta. El desalojo se ha realizado puesto que "era preferible hacerlo ahora que cuando venga la tarde, por la especial sensibilidad de algunos de los residentes", señalan fuentes de la Diputación.

Los ancianos han sido realojados en casa de familiares y otros centros del entorno. Hasta el lugar se ha desplazado el delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Ricardo Sánchez, "para seguir de primera mano las actuaciones", como apunta la Junta en una nota de prensa, que destaca que hasta 76 personas siguen desalojadas en Écija y una veintena en El Palmar de Troya por los efectos del temporal.

En estos momentos, permanecen nueve carreteras cortadas de la red provincial, y hay dos vías señalizadas con advertencias. Las zonas con más lluvias en esta primera parte del día han sido el Aljarafe y Sevilla capital, "con rachas de vientos fuertes y muchas ramas en las calzadas", añaden las mismas fuentes provinciales. La Sierra Norte, a esta hora, "resiste sin cortes".

En cuanto al caudal de los ríos, "sin cambios bruscos desde la mañana de este sábado", el del Guadalquivir, de los que más preocupan, sobre todo al paso por Lora, con casi 3.000 m3 por segundo, sigue subiendo, pero "lentamente". Además, están en nivel rojo, decretado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el Corbones, con incidencia en Lora y Carmona; el Guadaíra, en Utrera; el Rivera de Huelva y El Guijo.

De las más de 9.700 emergencias coordinadas en Andalucía como consecuencia del enjambre de borrascas desde el pasado 27 de enero, en Sevilla se ha contabilizado un total de 1.666.