Desarticulada en Sevilla una red que falsificaba documentación de empleo ilegal a extranjeros, con nueve detenidos

Desarticulan una red que falsificaba documentación de empleo ilegal a extranjeros. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla una red criminal que falsificaba documentación para facilitar empleo ilegal a ciudadanos extranjeros, una operación que se ha saldado con un total de nueve detenidos a los que se les imputan los delitos de asociación ilícita, falsedad documental y delitos contra derechos de ciudadanos extranjeros.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, la investigación comenzó en el mes de marzo, tras una comunicación a través de 'Contacta', portal oficial de la Policía Nacional. A raíz de este testimonio, los agentes especialistas en Extranjería y Fronteras iniciaron las investigaciones.

Según los investigadores, la organización estaba compuesta principalmente por cuatro ciudadanos extranjeros, un matrimonio y dos varones, que utilizaban una ONG legalmente inscrita en España como "fachada para sus actividades ilícitas".

Los autores portaban placas de identificación de dicha ONG, simulando apariencia policial, e incluso una de ellas contenía la reseña de 'Inspector Investigador', haciéndose pasar por agentes o funcionarios pertenecientes a las Naciones Unidas.

Además, el grupo falsificaba resguardos para adquirir los documentos que permitían a ciudadanos extranjeros, en situación irregular, residir y trabajar en España de manera fraudulenta. Las investigaciones permitieron corroborar que los ciudadanos que adquirían esta documentación, eran "plenamente conscientes de que ésta era falsa".

PERFECTO REPARTO DE TAREAS

Con un "perfecto reparto de tareas", en la primera línea actuaba uno de los cabecillas con funciones de captación en los campos agrícolas, dirigiéndose a personas especialmente vulnerables y ofreciéndoles la posibilidad de obtener un permiso de residencia y trabajo a través de una supuesta abogada. A cambio, debían pagar 900 euros y la posibilidad de trabajar para la organización en tareas de recolección agrícola.

Por su parte, la mujer del grupo era la encargada de los trámites administrativos ante distintas administraciones públicas, como la obtención del NIE o la asignación de un número de afiliación a la Seguridad Social.

El resto han sido detenidos por su presunta participación en delitos contra los derechos de los trabajadores, "al facilitar empleo en el sector agrario a los portadores de la documentación falsificada y colaborar en su obtención".

Posteriormente, se ha identificado al resto de integrantes de la organización y se ha determinado el papel desempeñado por cada uno. Asimismo, se han realizado varias entradas y registros domiciliarios, donde se han intervenido equipos informáticos y terminales móviles, resguardos falsificados listos para su entrega, plantillas en blanco de dichos resguardos, casi 400 euros en efectivo, y justificantes de envíos de dinero a Colombia por un importe de casi 10.000 euros.

En el momento de la detención de todos los integrantes de la organización, también fueron identificadas y arrestadas dos personas que portaban los resguardos falsificados.