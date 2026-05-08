Desvíos de tráfico en la Calle Pablo Iglesias de Sevilla tras una colisión entre dos vehículos con un herido

Un herido en un accidente en la Calle Pablo Iglesias en Sevilla
Un herido en un accidente en la Calle Pablo Iglesias en Sevilla - EMERGENCIAS SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 9:31
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SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha activado desvíos de tráfico en la Calle Pablo Iglesias este viernes, 8 de mayo, tras una colisión entre una furgoneta y una motocicleta que ha dejado a un herido.

Según ha informado Emergencias Sevilla a través de su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, el hombre, de 63 años, ha sufrido lesiones en el lumbar y en la cabeza a consecuencia del impacto.

Por el momento, la Policía Local investiga las causas y trabaja para normalizar el tráfico una vez que finalice la intervención, misma vez que ha pedido a la ciudadanía seguir las indicaciones de los agentes en la zona afectada.

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