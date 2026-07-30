Detectado un episodio de contaminación por Ozono en Dos Hermanas (Sevilla)

Imagen de archivo de un cielo contaminado por partículas - JCYL

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Datos de Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía ha detectado este jueves, 30 de julio, un episodios de superación del umbral de información de Ozono en Dos Hermanas (Sevilla).

En concreto, la estación de Dos Hermanas ha registrado una superación del umbral de información de Ozono de 192 microgramos por metro cúbico de aire entre las 15,00 y las 16,00 horas.

Así lo ha concretado la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, que realiza un seguimiento de la evolución de los valores de la calidad del aire ambiente de Ozono. Las causas que han provocado esta situación tienen su origen, entre otros motivos, en las condiciones meteorológicas de la zona.

El ozono de la troposfera es el principal producto resultante de complejos procesos fotoquímicos que tienen lugar en la atmósfera inferior, en condiciones meteorológicas de altas temperaturas y radiación solar intensa. Los principales sectores que emiten los precursores del ozono son el transporte por carretera, las termoeléctricas, la calefacción domestica a gas, ciertas industrias, incineradoras y el almacenamiento y distribución de combustibles fósiles.