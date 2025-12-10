Detenidas seis personas por el robo de varios perros valorados en 20.000 euros en Lora del Río y Peñaflor (Sevilla)

Liberación de perros robados en Sevilla - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a seis personas e investiga a una séptima como presuntos autores de un delito continuado de robo con fuerza, por su implicación en la sustracción de numerosos perros en dos criaderos autorizados en las localidades de Peñaflor y Lora del Río (Sevilla).

Según una nota remitida por el Instituto Armado, la investigación se inicia tras una denuncia interpuesta por la sustracción de una gran cantidad de perros del interior de las instalaciones de un criadero autorizado de la localidad de Peñaflor con un valor superior a los 12.000 euros. Durante la primera fase de análisis de la investigación se produjo un nuevo hecho con el "mismo modus operandi" en otro criadero en la localidad de Lora del Río, sustrayendo cuatro perros de la raza Teckel, con un valor cercano a los 5.000 euros.

La Guardia Civil estableció un dispositivo operativo de vigilancia discreta y permanente sobre el principal sospechoso. Con ella se identificó al resto de los componentes del grupo e igualmente sobre una vivienda susceptible de ser el lugar donde escondían a los canes sustraídos para su posterior venta en el mercado ilícito.

La alta presencia de los distintos dispositivos policiales en la zona provocaron la imposibilidad de traslados seguros por parte de los integrantes del grupo criminal temiéndose estar siendo vigilados, constatando los investigadores que dicha presencia evitó la comisión de nuevos hechos delictivos.

La Guardia Civil realizó la entrada y registro de una parcela en la localidad de Lora del Río siendo recuperados en su interior cinco canes de la raza Teckel y otro espécimen de raza Pomerania identificados como sustraídos y entregados a sus legítimos propietarios, así como otros tres canes de raza Teckel presumiblemente sustraídos pero carentes de cualquier sistema de identificación.

La operación ha finalizado con la detención de seis personas y la investigación de otra con edades comprendidas entre los 19 y 40 años, siendo puestas a disposición de la Autoridad Judicial. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales.