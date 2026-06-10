Detenido por robar en una vivienda tras atropellar a un agente en una persecución en Brenes (Sevilla)

(BRENES) SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del robo en una vivienda después de una persecución por Brenes (Sevilla) en el que un agente ha sufrido heridas leves por atropello.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, durante un control ordinario de vehículos en la localidad, los agentes observaron la aproximación de un un turismo ocupado por varias personas que al alcanzar la posición de selección e identificación, redujo inicialmente la marcha, para "inmediatamente" emprender la huida "a gran velocidad", atropellando a uno de los miembros del dispositivo.

Asimismo, tras una conducción "temeraria y peligrosa" por el casco urbano del municipio, el conductor abandonó el turismo para continuar la fuga a pie, tras lo que fue localizado y detenido por el operativo. De esta manera, se tomó declaración al acompañante que viajaba en el interior del vehículo en esos momentos, quien, según ha manifestado, "se vio sorprendido por la reacción del conductor".

En el registro del vehículo se halló una gran cantidad de herramientas cuya procedencia lícita no pudo ser acreditada por el conductor y fueron posteriormente identificadas por su legítimo propietario, que alegó a los investigadores que había denunciado un robo con fuerza perpetrado en su vivienda de campo.

La operación ha concluido con la puesta a disposición judicial del detenido por los presuntos delitos de robo con fuerza en interior de vivienda, contra la seguridad vial y atentado a agente de seguridad, así como la restitución de la totalidad de los bienes recuperados.

La operación, desarrollada por componentes del Puesto de la Guardia Civil de Brenes pertenecientes a la Compañía de Carmona, ha concluido con la puesta a disposición de la autoridad judicial competente del detenido por los delitos de robo con fuerza en interior de vivienda, contra la seguridad vial y atentado a agente de la autoridad.