Detenido un ciberdelincuente por suplantar la identidad de una empresa de Sevilla y estafar a sus clientes

La Guardia Civil en una operación contra un ciberdelincuente - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de delitos de estafa y blanqueo de capitales imprudentes por suplantar la identidad de una empresa sevillana y desviar las transferencias electrónicas de dinero de sus clientes a través de la banca online.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la operación, que se ha desarrollado de forma conjunta con la Policía Nacional de Valencia, comenzó al registrar una denuncia interpuesta por el gerente de una empresa asentada en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache.

De esta forma, los profesionales comenzaron a investigar los hechos y descubrieron que el 'modus operandi' de los presuntos autores podría ser compatible con el método conocido como Business Email Compromise (BEC), esto es que el ciberdelincuente suplanta la identidad de la empresa llegando a controlar los correos de facturación.

Una vez comprometida dicha cuenta, el hombre modificaba la cuenta bancaria de destino de los pagos, que a su vez estaba controlada por los ciberdelicuentes. Todo ello, para "no levantar sospechas" entre los afectados.

Así, la Guardia Civil solicitó a la entidad bancaria el bloqueo de los fondos transferidos de forma fraudulenta en esa cuenta, un total de 9.323,65 euros. Su origen "correspondía a distintos ingresos que no se acreditaron legalmente". Además, constataron la existencia de un gran número de transferencias económicas realizadas, por lo que podía haber más empresas afectadas.

Finalmente, identificaron a uno de los presuntos estafadores y la Policía Nacional de Valencia detuvo a un vecino de la localidad de Torrent.

La investigación ha finalizado con la detención y puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de esta persona como presunto autor de un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales imprudentes.

Los agentes han analizado la documentación intervenida ante la posibilidad de que pudieran existir más empresas afectadas por el mismo método. No se descartan nuevas actuaciones policiales.