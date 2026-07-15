Detenido en Dos Hermanas (Sevilla) el presunto autor de varias estafas con alquileres vacacionales en Rota (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de una agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

DOS HERMANAS (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dos Hermanas (Sevilla) a un varón como presunto responsable de varios delitos de estafa continuada mediante la publicación de falsos anuncios de alquileres vacacionales en Internet, tras la denuncia presentada por una ciudadana que manifestó haber localizado, a través de un conocido portal de anuncios, una oferta para el alquiler vacacional de una vivienda situada en Rota (Cádiz).

Según ha detallado el cuerpo nacional en una nota de prensa, siguiendo las indicaciones recibidas por la supuesta propietaria, la víctima realizó una transferencia de 400 euros en concepto de reserva. Una vez efectuado el pago, perdió todo contacto con la supuesta arrendadora, que bloqueó cualquier vía de comunicación.

A raíz de ello, los investigadores permitieron comprobar que el mismo autor estaría relacionado con otras denuncias interpuestas en diferentes puntos del territorio nacional, todas ellas cometidas mediante el mismo procedimiento fraudulento, por lo que una vez finalizada la fase de investigación, los agentes pudieron identificar, localizar y detener al autor.