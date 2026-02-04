Detenido un hombre en Coria del Río (Sevilla) por acosar y amenazar por redes y por teléfono a una vecina

Agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en la localidad de Coria del Río (Sevilla) por presuntamente acosar y amenazar durante meses a una mujer de la misma localidad. El ahora arrestado utilizaba identidades falsas en redes sociales y llamaba a la víctima desde número oculto para intimidarla.

Los hechos se remontan al mes de agosto del año pasado, cuando la víctima denunció ante la Policía Nacional los numerosos mensajes que estaba recibiendo a través de una conocida red social, de la que había comprobado que se estaban realizando desde cuentas falsas.

Según ha indicado el Cuerpo en una nota, en dichos mensajes le realizaban proposiciones de carácter sexual, a la vez que manifestaba conocerla personalmente, portando detalles de su vida cotidiana y su entorno más cercano, lo que incrementó el temor de ella.

Paralelamente la víctima también recibía llamadas a su teléfono desde número oculto, en diferentes franjas horarias, desde la mañana hasta la madrugada; en una de esas llamadas que atendió por error, una voz distorsionada la llamó por su nombre y profirió graves amenazas contra su integridad física.

Convencida de que se trataba de una persona que la conocía y la vigilaba y temiendo por su seguridad, la mujer denunció ante la Policía Nacional.

La Ufam de la Comisaría de Coria del Río se hizo cargo de la investigación, desarrollando un exhaustivo trabajo policial hasta el total esclarecimiento de los hechos, comprobando que el presunto autor utilizaba de manera sistemática perfiles falsos en redes sociales que luego eliminaba dificultando así su localización, obligando a los agentes a abrir diversas líneas de investigación y emplear técnicas especializadas.

Tras varios meses de diligencias, los investigadores lograron identificar plenamente al responsable, siendo detenido el pasado 27 de enero. Al detenido se le imputan los delitos de acoso reiterado y amenazas graves, ya pasó a disposición de la autoridad judicial.